Kokoomus haluaa Nato-lait valmiiksi ennen vaaleja

Kokoomus haluaa saada Suomen Nato-jäsenyyttä koskevan lainsäädännön käsittelyn valmiiksi nykyisen eduskunnan aikana. Kokoomuksen mielestä näin Suomi on mahdollisimman valmis jäsenyysprosessin etenemiseen myös vaalien jälkeisessä tilanteessa.

– Nato-lait on syytä saattaa valmiiksi nykyisen eduskunnan aikana eli helmikuussa, jotta Nato-prosessi etenee Suomen osalta mahdollisimman sujuvasti myös vaalien jälkeisenä aikana. Kokoomus ei näe tässä esteitä. Nato-jäsenyyden edistäminen on ykköstavoitteemme, ja meidän on varmistettava valmiutemme kaikissa tilanteissa, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tiedotteessa.

Ulkoasiainvaliokunta päättää mietinnön jättämisestä Nato-jäsenyyttä koskevasta lakiesityksestä. Mietinnön jättämisen jälkeen eduskunta voi äänestää laista.

– Eduskunta on edistänyt Suomen Nato-jäsenyyttä määrätietoisesti ja hyvässä yhteishengessä. Työ on syytä saattaa loppuun. Toivomme, että olemme Naton jäseniä yhdessä Ruotsin kanssa kesällä, Naton huippukokoukseen mennessä, sanoo kokoomuksen varapuheenjohtaja ja eduskunnan Nato-valtuuskunnan puheenjohtaja Elina Valtonen.