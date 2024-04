Kokoomuksen varajohtajuutta tavoittelee moni Uudeltamaalta – piirikokous päättää, ketä tuetaan

Kokoomuksen Uudenmaan piiri on lähdössä tukemaan yhtä uusimaalaista ehdokasta kokoomuksen varapuheenjohtajaksi Tampereella kesäkuussa järjestettävässä puoluekokouksessa. Asiasta on tarkoitus päättää 13. huhtikuuta järjestettävässä kokouksessa.

– Tuolloin meillä on piirin kevätkokous ja siinä yhteydessä piirikokousedustajat tulevat viime kädessä henkilövaalilla valitsemaan tuettavan ehdokkaan. Uudenmaan piirissä järjestödemokratian edistäminen on tärkeää, siksi tämä valintatapa, Uudenmaan piirin puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Vestman kertoo Verkkouutisille.

Viime viikkoina kokoomuksen varapuheenjohtajakisaan on ilmoittautunut halukkaita nimiä – etenkin Uudeltamaalta. Kansanedustajat Mia Laiho ja Jarno Limnéll ovat kertoneet tavoittelevansa tehtävää. Myös Pia Kauma on ilmoittanut olevansa käytettävissä, jos piiri antaa tuen. Viimeksi tänään torstaina Sari Multala kertoi ehdokkuudestaan. Kun kaikki varapuheenjohtajaehdokkaaksi Uudeltamaalta haluavat ovat selvillä, piiri päättää kokouksessaan, kenen taakse asetutaan.

Yllättikö uusimaalaisten kansanedustajien halukkuus ja julkisuuteen tulo tähän liittyen?

– Piirin puheenjohtajana olen käynyt hyvissä ajoin keskustelut kaikkien piiristämme valittujen kansanedustajien kanssa ja tiedustellut heidän kiinnostustaan tehtävään. Tiedossani on ollut, että useammalla pätevistä kansanedustajakollegoistani on halukkuutta asettua ehdolle varapuheenjohtajaksi. Kaikilla on tiedossa myös piirissä käynnissä oleva prosessi, jonka lopputuloksena asetumme yhden ehdokkaan taakse. Tämä on piirin näkökulmasta tärkeää, koska tavoitteemme on totta kai saada alueellisesti tasapainoinen puoluejohto, jossa on edustus myös eteläisestä Suomesta. Alueellista tasapainoa on pidetty perinteisesti kokoomuksessa tärkeänä. Uudeltamaalta varapuheenjohtajaehdokkaaksi löytyy varmasti kansanedustaja, jolla on tehtävään sopiva profiili, kokemus ja taidot, Vestman arvioi.

Vestmanin mukaan piirihallitus ei aio ottaa kantaa nimeen, mutta on määritellyt toivottavalle varapuheenjohtajaehdokkaalle kriteerejä, joiden pohjalta asiasta on tarkoitus piirikokouksessa keskustella.

Vestman ei lähde itse kisaan

Myös Uudenmaan piiriä johtavan Vestmanin nimi on pyörinyt taustakeskusteluissa liittyen varapuheenjohtajuuteen. Vestman kertoo saaneensa paljon kannustusta lähteä ehdolle – niin omasta kuin muistakin piireistä.

– Kokoomuksen varapuheenjohtajuus on todella kunniatehtävä kansanliikkeessämme. Nyt on kuitenkin niin, että tässä kokonaistilanteessa – ottaen huomioon nimenomaan nykyisten kahden varapuheenjohtajan jatkohalukkuuden – en ole itse tässä puoluekokouksessa käytettävissä varapuheenjohtajuuskisaan. Realistisesti pidän pätevän uuden naisehdokkaan menestysmismahdollisuuksia oleellisesti parempana tulevassa puoluekokouksessa kuin pätevän uuden miesehdokkaan. Ja päteviä naisehdokkaita on Uudenmaan piirissämmekin useita, Vestman sanoo.

– Minulla on eduskunnassa myös painava ja aikaa vievä tehtävä eli perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuus, joka jatkuu koko kauden. Kun pääministeri (Petteri) Orpon hallitus uudistaa voimakkaasti yhteiskuntaa, se tietää perustuslakivaliokunnassa mittavasti työtä, jonka haluan valiokunnan asema huomioon ottaen huolella tehdä. Puolueen muissa tehtävissä on toki tahtoa jatkossakin toimia, hän lisää.