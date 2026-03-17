Kokoomuksen mukaan Naton uskottava pelote turvaa rauhan

Eduskunta käsitteli selontekoa puolustusvoimien osallistumisesta Naton yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2027. Kokoomuksen ryhmäpuheen piti kansanedustaja Pauli Kiuru.
Kiuru korosti, että Suomen osallistuminen Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vahvistaa liittokunnan pelotetta ja tukee rauhan säilymistä.
Valtioneuvoston selonteon mukaan Suomen osallistuminen painottuu erityisesti merivoimien tehtäviin. Suomi osallistuu Naton pysyvien laivasto-osastojen sekä miinantorjuntaosastojen toimintaan, joilla on keskeinen rooli liittokunnan merellisessä valmiudessa ja valvonnassa.
– Itämeren turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti. Suomen aktiivinen rooli Naton merellisessä yhteistyössä on luonteva ja tärkeä osa koko alueen turvallisuutta, Kiuru totesi.
Kiurun mukaan Naton rauhan ajan tehtävien keskeinen tarkoitus on pelotteen ylläpito. Yhteinen harjoittelu liittolaisten kanssa vahvistaa puolustuskykyä ja varmistaa, että yhteistyö toimii myös mahdollisissa kriisitilanteissa.
– Kun liittokunta on yhtenäinen ja ylläpitää uskottavaa puolustuskykyä, hyökkäyksen kynnys nousee niin korkeaksi, ettei sitä koetella. Näin turvataan rauha, Kiuru sanoi.
Suomella on Kiurun mukaan erityinen rooli Naton itäisen sivustan maana. Suomen alue on keskeinen osa liittokunnan puolustussuunnittelua, ja maavoimien sekä ilmapuolustuksen toiminta painottuu oman alueen puolustamiseen.
– Suomi ei ole vain turvallisuuden vastaanottaja, vaan myös sen tuottaja. Tämä näkyy aktiivisena osallistumisena, harjoitteluna ja vastuunkantona liittokunnassa.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että Suomi toimii Nato-jäsenenä aktiivisesti, vastuullisesti ja ennakoivasti.
– Yhteinen toiminta ja uskottava pelote ovat paras tae sille, että suomalaiset voivat elää turvallisessa yhteiskunnassa myös tulevaisuudessa.
– Meidän on myös päivitettävä lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että suomalaiset saavat niin vahvan turvan kuin liittokunta voi tarjota, Kiuru sanoi.