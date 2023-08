Kokoomuksen Matias Marttinen velasta: Saimme raskaan perinnön

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Matias Marttista haastateltiin Verkkouutisten Sanna Ukkola Showssa.

Matias Marttisen mukaan he totesivat jo keväällä eduskuntavaalien alla, että julkisen talouden vakava tilanne vaatii korjautuakseen kaksi vaalikautta. Hänen mukaansa nyt toimeen ollaan panemassa kuuden miljardin euron sopeutusohjelma.

– Velan kasvu olisi vanhalla hallitusuralla ollut (ensi vuonna) noin 12 miljardia euroa. Nyt se tippuu 10 miljardiin. Onko se riittävää? No tietenkään se ei ole. Mutta on täysin päivänselvää, että ei tämä ole mikään vuoden tai kahden vuoden projekti, Matias Marttinen sanoo velan saamisesta kuriin.

Tilanne vaatii hänen mukaansa valtavasti töitä sekä säästöjen että ennen kaikkea rakenteellisten uudistusten puolella.

– Me saimme tässä aika raskaan perinnön kannettavaksi, edelliseltä hallitukselta. Samaan aikaan edelleen meillä menot kasvavat hyvin voimakkaasti.

– On tärkeää huomata, että olemme eläneet aika huolettomasti velkapolitiikan osalta. Nyt me huomaamme, että kolmasosa meidän velanotosta tulevina vuosina on pelkästään korkomenoja.

– Enpä ole kuullut enää niitä puheenvuoroja vasemmistosta, että velanotolla ei olisi väliä. Nyt on aika hiljaista myös salin vasemmassa laidassa, Marttinen toteaa.