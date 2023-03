Kokoomuksen Elina Valtosen mukaan SDP tarjoaa eripuraa ja viholliskuvia

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen ihmettelee SDP:n tapaa käyttää kaikki se aika kokoomuksen syyttelyyn, jonka se voisi käyttää omien ehdotusten kertomiseen.

Elina Valtonen uskoo, että suomalaiset kaipaavat epävakaana aikana enemmän vuoropuhelua kuin Sanna Marinin ajamaa hajottavaa blokkipolitiikkaa. Valtosen mukaan SDP:n vaalitaktiikkana on Yhdysvalloista tuttu ”militantti blokkipolitiikka”.

– Minä uskon, että näinä aikoina ihmiset toivovat riitelyn sijaan asiallista keskustelua ratkaisuista. Kaiken sen ajan, minkä SDP voisi käyttää omien ratkaisujensa esittelyyn, se käyttää syytösten sylkemiseen kokoomuksen päälle. (Sanna) Marin rakentaa raivokkaasti viholliskuvia, kun omat eväät on syöty, Elina Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan Marinin pelottelu hoitajien irtisanomisella on vastuutonta.

– Meiltä puuttuu tässä maassa 17 000 hoitajaa. Ketään ei olla irtisanomassa, vaan päinvastoin. Hoitajat tarvitsevat koronan ja uudistusten jälkeen työrauhaa. Palvelujen parempi organisointi tarkoittaa sitä, että hoitajat pääsevät keskittymään omaan ammattiinsa, ihmisten hoitamiseen. Soten kriisi ja hoitojonot on purettava, Valtonen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa kokoomuksen tärkein tehtävä tulevalla vaalikaudella on hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen. Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATT:n mukaan hyvinvointivaltio on ajautumassa kohti haaksirikkoa.

– Suomen julkinen talous on alijäämäinen yli kymmenen miljardia euroa joka vuosi. Suomalaisia huolettaa kasvava velka lastemme harteilla. Demarit eivät tarjoa tähän mitään ratkaisuja. He puhuvat talouskasvusta, mutta nostaisivat kahden miljardin euron edestä lisää veroja yrityksiltä ja kotitalouksilta. Se on suoraan pois talouden toimeliaisuudesta.

Elina Valtonen korostaa, että kokoomuksen esittämien työllisyysuudistusten tavoitteena on, että useampi eläisi tukien sijaan omalla työllään.

– Jokainen suomalainen ymmärtää, ettei työttömyysturvan taso voi nousta nopeammin kuin palkat. Työnteon pitää aina kannattaa, Valtonen sanoo.