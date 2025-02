Kokki IS:lle: Asiakkaiden pitäisi jättää tippiä

Keittiömestari Helena Puolakka toivoo Ilta-Sanomissa, että suomalaiset asiakkaat jättäisivät nykyistä enemmän tippiä.

– Toivoisin, että se tulisi ihan yleiseksi tavaksi. Se on henkilökohtaista palvelua ihmisten tarpeeseen siinä tilanteessa ja me yritämme ottaa kaiken huomioon, mitä ihminen toivoo.

Monissa maissa on yleisenä tapana jättää ravintolan henkilökunnalle palvelurahaa eli tippiä. Suomessa ei ole vastaavanlaista tippauskulttuuria, ja tipin jättäminen on melko harvinaista.

Suomalaisten ja ulkomaalaisten asiakkaiden käyttäytymiserot on huomattu myös ravintoloissa.

– Kyllä ero näkyy. Jos puhutaan ei-eurooppalaisista vieraista, niin kyllä siellä on ihan eri standardi. Amerikkalaisilla on aina minimissään 20 prosenttia, jonka he tippaavat laskun loppusummasta, Puolakka sanoo IS:ssä.

Hänellä ei ole antaa yksiselitteistä vastausta siihen, mikä on sopiva tipin määrä. Tipin jättäminen on aina vapaaehtoista.

– Sehän on asiakaskohtaista. Ei pidä tuntea syyllisyyttä, jos tippaa vähän, Puhakka pohtii.

LUE MYÖS:

Yhä useampi asiakaspalvelija ei puhu suomea – voiko vaatia palvelua omalla kielellään?