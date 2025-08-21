Kojamon mukaan rakentaminen ei käynnisty laaja-alaisesti

Asuntosijoitusyhtiö Kojamon liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 2,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihto oli 115,6 miljoonaa euroa.

Yhtiön tulos ennen veroja oli miinuksella 12,7 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli -104,3 miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy -48 miljoonan euron nettotulos sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta.

Kojamon taloudellinen vuokrausaste oli tammi-kesäkuussa 93,6 prosenttia.

Kojamon omistuksessa oli kesäkuun lopussa 40 946 vuokra-asuntoa. Edellisvuoden kesäkuun jälkeen ei valmistunut yhtäkään asuntoa ja 27 asuntoa myytiin.

Yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan kuluvana vuonna edellisestä vuodesta 0–2 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta kuluvana vuonna olevan 135–141 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.

– Vuokramarkkinoilla on edelleen ylitarjontaa etenkin pääkaupunkiseudulla. Uudistuotannon ei odoteta kasvattavan tarjontaa lähiaikoina, koska asuntorakentamisen määrä Suomessa on pysytellyt alhaisella tasolla. Vaikka rakennusliikkeet ovat aloittaneet joitakin omistusasuntokohteita, ei rakentamisen odoteta käynnistyvän vielä laaja-alaisesti. Asuntoportaalien ilmoitusten perusteella tarjolla olevien vuokra-asuntojen määrä ei ole vielä merkittävästi vähentynyt, mutta tarjonnan kasvu tuntuu kuitenkin pysähtyneen, kesäkuun alussa Kojamon toimitusjohtajana aloittanut Reima Rytsölä kommentoi yhtiön osavuosikatsauksessa.