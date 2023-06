Kohu Maraboun omistajan ympärillä kiihtyy – boikotti laajenee

Kohu useiden tunnettujen makeistuotteiden omistajan, yhdysvaltalaisen elintarvikejätti Mondelez Internationalin ympärillä kiihtyy. Muun muassa ruotsalaisen Maraboun omistava yritys ei ole lopettanut liiketoimiaan laitonta hyökkässotaa Ukrainassa käyvältä Venäjältä, joutuen siten ukrainalaisten mustalle listalle.

Useat yritykset ovat ilmoittaneet asettavansa Mondelezin ja sen omistamat tuotemerkit boikottiin. Ruotsin valtio-omisteisen SJ-junayhtiön ohella tuotteita boikotoivat esimerkiksi myös lentoyhtiö SAS sekä norjalaisen miljardööri Petter Stordalenin Strawberry-hotelliketju. Suomessa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on kehottanut niin VR:ää kuin muitakin yhtiöitä ottamaan ruotsalaisten toimista mallia.

– Syynä on se, että nämä ja lukuisat muut tuotemerkit omistava Mondelez on jatkanut toimintaansa Venäjällä ja siten maksaa venäläisiä veroja, SJ perusteli päätöstään.

Norjassa on sunnuntaina herättänyt keskustelua maan kuuluisan valtio-omisteisen öljyrahaston suuret investoinnit Mondelez Internationaliin. Öljyrahaston omien tietojen mukaan se omistaa Mondelezin osakkeita lähes 960 miljoonan dollarin edestä.

Rahasto kommentoi omistustaan Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.

– Meillä on selkeät odotuksen sen suhteen, miten yritysten tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia ja miten tämä kuuluu ottaa huomioon. Sota- ja konfliktitilanteissa odotamme yrityksiltä valppautta – tätä seuraamme myös omistajina heidän kanssaan.

– Huomaamme, että monet yritykset ovat ottaneet tämän monimutkaisen tilanteen huomioon ja luopuneet toiminnoistaan Venäjällä tai supistaneet niitä, rahastosta kommentoidaan.

Useat norjalaispoliitikot kehottavat nyt maan demarivetoista hallitusta tukemaan boikottia.

– Odotamme hallituksen puuttuvan asiaan ja selventävän, miten norjalaisten yritysten pitäisi suhtautua boikottiin. Viranomaisten on annettava ohjeita ja tuettava norjalaisia ​​yrityksiä niiden noudattamisessa. Mondelez on luultavasti vain yksi esimerkki, joten tähän on tärkeää saada pikainen selvennys, Norjan kokoomusta eli Høyreä edustava Linda Hofstad Helleland NRK:lle.