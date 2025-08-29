Tässä ovat Suomen rikkaimmat ammattiliitot – KL:n selvitys paljastaa

Monet ammattiliitot ovat onnistuneet keräämään itselleen miljardiluokan varallisuuden. Asia ilmenee Kauppalehden tekemästä selvityksestä.

Selvityksen mukaan liittojen talous lepää vahvasti sijoitustuottojen varassa. Koska liittojen jäsenmaksut eivät usein kata kaikkia toiminnan kuluja, eroa paikataan verovapailla sijoitusvoitoilla.

KL:n selvityksessä analysoitiin kymmenen suuren liiton vuoden 2024 tilinpäätökset. Niistä kävi ilmi, että liittojen yhteenlaskettu oma pääoma oli lähes kolme miljardia euroa. Pelkästään Teollisuusliitolla nettovarallisuutta oli 882 miljoonaa euroa.

Liiton sijoituspäällikön Timo Korpijärven mukaan sijoitusstrategiaa tarkennetaan vuosittain markkinatilanteen mukaan, mutta viime vuoden tappiollinen tulos ei edellytä erityistoimia. Teollisuusliitto jäi 15,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi lakkoavustusten vuoksi, vaikka sijoitustuottoja kertyi lähes 39 miljoonaa euroa. Sillä on merkittäviä omistuksia esimerkiksi vuokra-asuntoyhtiö Kojamossa.

– Osa tarpeettomiksi jääneistä kiinteistöistämme on ollut myynnissä pitkään, ja kaupat syntyivät, kun löytyi ostaja, Korpijärvi toteaa liiton tekemistä kiinteistömyynneistä, Korpijärvi sanoo KL:lle.

Myös Paperiliitolla ja Prolla viime vuosi oli taloudellisesti haastava. Paperiliitto jäi 4,3 miljoonaa euroa tappiolle ja aikoo nyt myydä Loviisassa sijaitsevaa kiinteistöomaisuuttaan. Pro puolestaan kirjasi miljoonan euron tappiot epäonnistuneesta hotellisijoituksesta.

Muista liitoista myös opettajien ammattijärjestö OAJ ja Palvelualojen ammattiliitto PAM nojaavat sijoitustuottoihin. OAJ keräsi viime vuonna 33,5 miljoonaa euroa ja omistaa lähes kymmenen miljoonaa Kojamon osaketta. PAM on puolestaan hajauttanut sijoituksiaan keventämällä omistustaan vuokrayhtiössä.

KL:n selvityksen mukaan sijoituksilla ollut ratkaiseva rooli liittojen toiminnan rahoittamisessa. Vuonna 2024 ne tuottivat yhteensä lähes 150 miljoonaa euroa, vaikka osa liitoista joutui tekemään alaskirjauksia heikentyneen kiinteistömarkkinan vuoksi.

Ammattiliittojen verovapaus herättää kuitenkin keskustelua. Osakesäästäjien puheenjohtaja Sven-Eric Holmström kyseenalaistaa liittojen yleishyödyllisyyden.

– Ovatko esimerkiksi ammattiliitot oikeasti yleishyödyllisiä yhdistyksiä? Holmström kysyy viitaten erityisesti Kojamon kautta kertyneisiin voittoihin.

Verotuksen muutos voi aiheuttaa haasteita liittojen sijoitustoiminnalle. Ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on poistumassa ensi vuoden alussa. Sen on arveltu lisäävän jäsenten erohalukkuutta liitosta.

Ammattiliitto Pron Jani Salenius ei usko suureen jäsenpakoon.

– Uskomme että Pron jäsenet ovat sitoutuneita liittoon ja liitto tarjoaa jäsenilleen jatkossakin sitä, mitä se on tähän astikin tarjonnut, Salenius sanoo KL:lle.

