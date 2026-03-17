Klapikone vedetään myynnistä, voi aiheuttaa leikkautumisen vaaran

Klapikone vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinveto koskee Jeriva-tuotteiden myymää klapikonetta tuotenimellä Halkaisukone 4 kW/400V /50Hz. Tuote on ollut yrityksen verkkosivuilla ja Tori-palvelussa ennakkomyynnissä. Site ei ole vielä myyty asiakkailla.

Tuote ei täytä turvallisuusvaatimuksia halkaisualueen suojauksen osalta. Laite voi aiheuttaa käyttäjälleen leikkautumisen tai puristumisen vaaran.

Yritys on lopettanut tuotteen myynnin Tukesin yhteydenoton jälkeen.