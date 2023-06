KL: Ulkomailla opiskelleilla haasteita työnhaussa

Moni ulkomailla opintonsa suorittanut kohtaa ulkomaisen tutkintonsa takia haasteita, vaikka Suomi kärvistelee työvoimapulassa. Asiasta uutisoi Kauppalehti.

Kelan opintotukitilastojen mukaan ulkomailla tutkintoa opiskelevien suomalaisten määrä kaksinkertaistui vuosina 2006–2018. Sittemmin opiskelijoiden määrä on kääntynyt laskuun. Moni ulkomailla opintonsa suorittanut suomalainen kohtaa kuitenkin haasteita työnhaussa, vaikka Suomessa on vallalla työvoimapula. Samaan aikaan, kun kansainvälisiä osaajia tavoitellaan, eivät suomalaisten paluumuuttajien kokemukset ole ruusuisia.

– Moni ulkosuomalainen, paluumuuttaja ja kansainvälinen osaaja kokee, että suomalaiset työnantajat eivät arvosta ulkomailla hankittuja tutkintoja. Se on Suomelle kiistatta mainehaitta, sanoo E2-tutkimuksen tutkimuspäällikkö Ville Pitkänen.

E2-tutkimus toteutti viime vuonna Kansainvälisten osaajien Suomi- hankkeen, jonka osatutkimuksiin vastasi 1147 ulkosuomalaista ja paluumuuttajaa sekä 753 Suomeen työn perässä muuttanutta korkeakoulutettua ulkomaalaista. Erityisesti tutkimuksessa korostuivat paluumuuttajien kriittiset näkemykset. Jopa kolme viidestä vastaajasta koki, etteivät suomalaiset työnantajat arvosta ulkomailla hankittuja tutkintoja. Ulkomaalaisista, Suomeen muuttaneista työntekijöistä näin ajatteli lähes puolet.

– Ei kyse ole siitä, että kansainvälistä tutkintoa ei arvostettaisi, tietenkin kaikki arvostavat. Mutta rekrytointi on kallista ja monimutkaista, tietynlaista riskienhallintaa. Jos hakijoita on paljon, rekrytoijan on vain niin paljon helpompaa valita sellaisten kandidaattien välillä, jotka ovat keskenään vertailtavissa, Hongkongissa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa tutkintonsa suorittanut juristi Topi Korpelainen kertoo Kauppalehdelle.

Korpisen mukaan kansainvälisissä organisaatioissa on kuitenkin myös Suomessa enemmän diversiteettiä sekä kokemusta ulkomailta rekrytoimisesta.

Elinkeinoelämän Keskusliiton asiantuntija Mikko Vieltojärvi uskoo, että ongelman ydin on työnhakijan verkostoissa.

– Hyvin merkittävä osa opiskelua on se, että kiinnitytään työelämään kesä- ja osa-aikatöissä, tehdään opinnäytetöitä yrityksiin. Kun on ulkomaille tehnyt nämä, ei ole samalla tavalla kontakteja ja jalkaa oven välissä. Se voi hyvinkin olla merkittävämpi tekijä työllistymisessä kuin suoritettu tutkinto, Vieltojärvi toteaa.