KL: Suomesta on muuttanut pois tuhansia listaamattoman yrityksen omistajia

Aalto-yliopiston omistajuuden professori Samuli Knüpfer on kartoittanut pörssin ulkopuolisten henkilöomisteisten osakeyhtiöiden omistajatietoja vuosilta 2007–2022, kertoo Kauppalehti.

Hänen aineistostaan selviää, että omistajakunnan varakkaimman prosentin muuttoliike on kiihtynyt kymmenen viime vuoden aikana.

Suomesta on muuttanut vuosina 2007–2022 yhteensä 4 900 listaamattoman yrityksen omistajaa. Heistä sata on muuttohetkellä kuulunut yritysvarallisuudella mitattuna varakkaimpaan prosenttiin.

– Tässä on kyse pienestä joukosta henkilöitä, joilla on määräänsä suurempi vaikutus paikalliseen liike-elämään. He ovat tyypillisesti suurten, paljon työllistävien yritysten omistajia sekä hallituksen jäseniä, neuvonantajia ja sparraajia esimerkiksi pienemmissä kasvuyrityksissä, Knüpfer kertoo Kauppalehdelle.

Tutkimuksesta selviää, että varakkaimpaan prosenttiin kuuluvien omistajien muuttohanakkuus on selvästi keskivertoa kovempi, jopa nelinkertainen mediaaniomistajaan verrattuna.

Lisäksi muuttoliike on kiihtynyt juuri tässä pienessä joukossa. Knüpferin laskelman mukaan varakkaimman prosentin muuttotodennäköisyys on vuosina 2015–2022 yli kaksinkertaistunut vuosiin 2007–2014 verrattuna.

Vaikka kyse on hyvin pienestä ihmisjoukosta, Knüpferin mukaan muutos on merkittävä.

Yhteensä muuttaneilla on ollut muuton aikaan yritysvarallisuutta 2,4 miljardia euroa, josta 1,8 miljardin euron varallisuus on kuulunut varakkaimmalle prosentille.