KL: Näissä tapauksissa avioehtoa ei kannata solmia

Vaikka aviehto voi joillekin olla yksi elämän tärkeimmistä dokumenteista, toisille siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Asia kilpistyy lopulta siihen, että minkä mallin kukin kokee reiluksi parisuhteen kannalta. Kauppalehti haastatteli asiantuntijoita aiheen tiimoilta.

Rahoitusjuristi Emmi Lehtisen mukaan suurin osa ei edes tarvitse avioehtoa, koska valtaosa pareista ei eroa.

– Pelkästään se, että joku myy avioehtoja, ei tarkoita, että kaikki sitä tarvitsevat. Suurin osa ei sitä tarvitse, Lehtinen summaa KL:lle.

Aina avioehdon solmiminen ei ole myöskään järkevää. Näin on ensinnäkin silloin, kun mennään nuorena naimisiin, eikä varallisuutta ole vielä kertynyt lainkaan.

– Jos mennään yhteen tyhjätaskuina ja omaisuus tehdään yhdessä, avioehto ei kannata eikä siitä ole oikein hyötyäkään, kokenut asianajaja Sanna Svahn toteaa.

Toinen tilanne jossa avioehto on epäedullinen, on sellainen, jossa toinen puolisoista on pitkään kotona hoitamassa lapsia.

– Se on klassikkotilanne, jossa vain toisen omaisuus karttuu, Lehtinen huomauttaa.

– Perinteisissä pitkissä liitoissa on ollut tapana, että nainen jää kotiin hoitamaan lapsia ja mies hoitaa talouden. Silloin ei missään nimessä kannata lähteä tekemään avioehtoa, Svahn varoittaa.

Niin ikään sellaisiin tilanteisiin kannattaa suhtautua varauksella, jos puoliso vaatii avioehtoa hyvin pitkän liiton jälkeen.

– Joskus mies kiristää sillä, että jos toinen ei suostu avioehtoon, niin hän ottaa eron. Sellaiseen ei pidä ikinä suostua, asianajaja Svahn painottaa.

– Jos toinen hoputtaa allekirjoittamaan, se on aina huono merkki.

Rahoitusjuristi Lehtinen puolestaan muistuttaa, että Suomen lain pitäisi kuvastaa sitä, mitä yleisesti pidetään reiluna. Näin ollen sen mukaan toimiminen ilman avioehtoa ei välttämättä ole huono vaihtoehto.

– Tällä hetkellä laissa lukee, että erotessa omaisuus laitetaan puoliksi. Jos haluaa tehdä sopimuksen, jolla poiketaan tästä, niin kannattaa pohtia, mitä itse kokee reiluksi parisuhteessa.