KL: Näin talouden tilanne vaikuttaa vuokra-asumiseen

Viime vuosina vuokra-asuntoja, etenkin pääkaupunkiseudulla on ollut helppo löytää. Asiantuntijoiden mukaan syynä on paitsi taloudellinen tilanne, myös se, että asuntoja on rakennettu paljon, kertoo Kauppalehti.

– Yleensä kun taloustilanne on tiukempi, se sataa vuokra-asumisen laariin. Ihmiset hakevat enemmän vuokra-asuntoja kriisiaikoina, sanoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

Toisaalta heikentynyt taloustilanne haastaa vuokranmaksukykyä.

– Olemme nähneet, että vuokranmaksuhaasteet ovat valitettavasti lisääntyneet, Karlsson toteaa.

Karlssonin mukaan esimerkiksi opiskelijoiden siirtäminen pois yleisestä asumistuesta tiukempaan opiskelijoiden asumistukeen on vaikuttanut merkittävästi.

– Kun vuonna 2017 opiskelijat siirrettiin yleiseen asumistukeen, yksin asuminen lähti selvään kasvuun ja kimppa-asuminen lähti laskuun. Nyt kimppa-asuminen on taas tulossa enemmän suosioon. Yksin asumisen trendi jatkaa kasvussa, mutta hidastuen.