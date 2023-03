”Kiväärejä Sanna Marin voisi hyvin luvata Ukrainalle”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kertoo blogikirjoituksessaan pitävänsä SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin varomattomia puheita Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainaan sekä karhunpalveluksena että ”palveluksena Venäjän karhulle”.

Heinosen mukaan Marinin olisi pitänyt käsitellä asiaa presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kanssa ennen julkisuuteen tuloa. Kun näin ei toimittu, voidaan Marinin puheita pitää Heinosen mielestä vähintäänkin huonosti harkittuina ja vastuuttomina.

– Jos ei perustuslakia ole rikottu niin ainakin sen henkeä ja luottamuksen ilmapiiriä, Heinonen linjaa.

Kokoomusedustaja painottaa, että Suomen nykyinen hävittäjämäärä on tarkkaan optimoitu. Hornetit operoivat tietynkokoisissa parvissa, joista osa on ilmassa, osa odottaa nousuvuoroa maassa ja osa on hoidossa. Hävittäjien antaminen pois rikkoisi tämän tarkan tasapainon.

Uusia F-35 -hävittäjiä aletaan toimittaa Hornetien tilalle joulukuussa 2026, ja täydet parvet saadaan käyttöön vasta vuonna 2030. Mikäli hävittäjiä siis annettaisiin pois ennen tätä, ei koko maata pystyttäisi Heinosen mukaan puolustamaan uskottavasti.

Heinonen harmitteleekin sitä, että Marinin keskusteluista saattanut välittyä Ukrainalle kuva, että Suomi kykenisi luovuttamaan hävittäjiä välittömästi.

– Marinin ääneen pohdiskelema – lupaukseksikin tulkittu puhe – olisi siis karhunpalvelus oman maamme turvallisuudelle ja puolustuskyvylle. Ja se olisi palvelus Venäjän karhulle, Heinonen toteaa.

Heinonen huomauttaa myös, että vaikka Suomi kykenisikin luovuttamaan hävittäjiä Ukrainalle F-35 -toimitusten alkamisen jälkeen, ovat Hornetit tähän mennessä käytännössä kulutettu loppuun. Hävittäjien rungot olisivat loppuun käytettyjä eivätkä enää lentoturvallisia.

Pääministerin puheita Hornetien lahjoittamisesta Ukrainaan niiden käyttöiän päättymisen jälkeen Heinonen pitääkin populistisena.

– Vaikka pääministeri Marin sanoi, että hän antaisi koneita mieluummin Ukrainaan kuin romuttaisi niitä, niin tällaiset puheet ovat vastuutonta populismia ulko- ja turvallisuuspolitikallamme ja puolustussotaa käyvän Ukrainan tilanteella, Heinonen jyrähtää.

Hämäläisedustaja toivookin, että jatkossa Ukrainan auttamiseksi löydettäisiin oikeasti mahdollisia keinoja. Esimerkiksi hän nostaa sen, että seuraavassa avustuspaketissa länsimaat toimittaisivat Ukrainaan suomalaisvalmisteisia Patrian miehistönkuljetusvaunuja tai Sakon TRG-kiväärejä.

– Tällaisia avauksia ja lupauksia voisi maamme tehdä, sillä niistä voisimme myös pitää kiinni ja ne toteuttaa, Heinonen kommentoi.