Tämä kissan sairaus jää usein hoitamatta

Kissat voivat koirien tavoin kärsiä nivelsairauksista, kuten nivelrikosta. Vaikka nivelrikko on todennäköisesti yleinen, jää moni kissan nivelsairaus diagnosoimatta ja hoitamatta.

Agria Eläinvakuutuksen mukaan tämä johtuu etenkin siitä, että kissat ovat taitavia piilottamaan kipua ja epämukavuutta. Siksi oireiden havaitseminen vaatii usein kissanomistajalta tarkkaavaisuutta.

Rappeumasairaudet, kuten nivelrikko tai spondyloosi, heikentävät kissan nivelten ja selkänikamien toimintaa. Nivelissä rusto kuluu ja niveleen kohdistuu epänormaaleja kuormituksia. Spondyloosissa kissan selkärangan nikamien väliin muodostuu rusto- ja luusiltoja. Molemmat tilat johtavat usein kivuliaaseen tulehdukseen, joka aiheuttaa jäykkyyttä ja toimintakyvyn menetystä.

– Kissan ontumista ei ole aina helppo tunnistaa. Mikäli kissa on haluton hyppäämään ylös paikkoihin, joissa se on aiemmin viettänyt mielellään aikaa, on syytä tarkkailla kissan vointia tarkemmin. Myös tutun nukkumapaikan vaihtaminen uuteen voi olla merkki kivusta. Joskus kipu voi ilmetä myös liiallisena nuolemisena ja pesemisenä, kertoo pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Seppo Juntunen tiedotteessa.

Kissoille nivelrikko kehittyy useimmiten iän myötä, aivan kuten koirille ja ihmisillekin. Epänormaali kuormitus, kuten kissan ylipaino, voi luonnollisesti pahentaa tilaa ja nopeuttaa nivelten kulumista. Nivelrikko voi saada alkunsa myös tapaturmasta tai vika voi olla synnynnäinen.

Miten kissan kivun voi tunnistaa?

Koska kissojen ontumista tai kivun merkkejä on vaikea havaita, on tärkeää kiinnittää huomiota käyttäytymismuutoksiin. Agria Eläinvakuutus suosittelee tutkituttamaan kissan eläinlääkärillä, mikäli lemmikissään havaitsee joitakin seuraavista muutoksista:

– Kissa liikkuu entistä vähemmän. Tämä voi ilmetä jäykkyytenä, haluttomuutena hypätä tai vaikeutena kiivetä portaita.

– Aktiivisuuden ja leikkimisen väheneminen, lisääntynyt nukkuminen, kissan vetäytyminen omiin oloihinsa.

– Kissa pesee itseään harvemmin ja turkin kunto muuttuu.

– Kissa pesee itseään jatkuvasti, mahdollisesti vain yhdestä ja samasta kohdasta.

– Ylikasvaneet kynnet – kynsien teroittaminen ja raapiminen voi olla kissalle hankalaa kivun vuoksi.

– Muutokset käyttäytymisessä, kuten ärtyneisyys ja yllättäen alkavat hankaluudet kissan käsittelyssä.

Erityisesti iäkkään kissan omistajan tulee olla erityisen tarkkaavainen ja tutkituttaa kissansa säännöllisesti.

Kissan nivelrikkoon ei ole parannuskeinoa

Mikäli kissalla diagnosoidaan nivelrikko, voi kissanomistaja pyrkiä auttamaan kissansa eri tavoin. Kissan oloa voi pyrkiä helpottamaan kotona järjestelemällä kissan elinympäristö sellaiseksi, että kissan on helppo liikkua ja päästä mielipaikoilleen.

Ylipainoisen kissan painonpudotus on Agrian mukaan ensisijaisen tärkeää, jotta nivelten kuormitus vähenee. Myös oikeanlaisella ruokavaliolla ja lisäravinteilla voi pyrkiä tukemaan nivelten toimintaa. Tarvittaessa eläinlääkäri voi määrätä kissalle myös kipulääkityksen.