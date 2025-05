Kirurgi-kansanedustaja järkyttyi Iltalehden otsikosta

Kansanedustaja Ville Väyrynen (kok.) on närkästynyt Iltalehden otsikoinnista, jossa viitataan Jyväskylässä sijaitsevaan Sairaala Novaan ja siellä tapahtuneisiin lapsikuolemiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut sairaalan päivystyksen toimintaa koskevia huomautuksia sekä hallinnollista ohjausta.

Aiemmin tässä kuussa uutisoitiin, että kaksivuotias tyttö kuoli Novassa huhtikuun lopulla verenmyrkytykseen. Vanhemmat epäilevät tapauksessa hoitovirhettä.

– En voi edes kuvitella vanhempien tuskaa tilanteessa, jossa oma lapsi menehtyy. Se on tuskallista myös hoitohenkilökunnalle. Tapa, jolla Iltalehti juttunsa otsikoi, on siinä mielessä kohtuuton kaikkia osapuolia kohtaan. Lisäksi se luo mielikuvia, jotka eivät pidä paikkaansa ja ovat omiaan luomaan epäluottamusta yksittäistä sairaalaa sekä sen ammattilaisia kohtaan. En usko sen auttavan myöskään surunsa kanssa sinnitteleviä läheisiä, kirurgitaustainen kansanedustaja Väyrynen perustelee Facebookissa.

Väyrynen muistuttaa, että sairaalaan tullaan syntymään, sinne tullaan hakemaan apua ja sinne tullaan usein myös kuolemaan.

– Novassa, kuten muissakin sairaaloissa, menehtyy potilaita viikoittain. Osa rajuihin sairauksiin tai vammoihin hoidosta huolimatta, osalle pyritään turvaamaan levollinen loppuvaihe tilanteessa, jossa toivoa parantumisesta ei ole. Iltalehti on valinnut kärjekseen näistä tapaukset, joilla on eniten uutisarvoa. Ymmärrän tiettyyn rajaan asti senkin, mutta vääristelevää ja tarkoitushakuista otsikointia en. Se on julmaa, hän kirjoittaa.

Kansanedustaja muistuttaa, että sairaalassa suurin osa tapauksista hoidetaan menestyksekkäästi.

– Terveydenhuoltoon kuuluu olennaisesti myös se, että virheet tunnistetaan, analysoidaan ja niistä otetaan opiksi. Mitä tulee tunnettavuuteen, ammattipiireissä Sairaala Nova tunnetaan laadukkaasta tutkimustoiminnastaan, syöpäkirurgiasta, suuronnettomuusvalmiudestaan (vaikkapa Konginkankaan karmean bussionnettomuuden yhteydessä), alhaisesta sektioprosentista, reumatautien tutkimuksesta, sydänsairaalasta, arvostetusta koulutusosaamisestaan, selkäkirurgiasta ja vaikkapa työstään laaturekisterien parissa. Näistäkin saisi halutessaan otsikoita, lääkäritaustainen Väyrynen kirjoittaa.