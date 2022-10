Kirjailija: Kreml kohtelee omia kansalaisiaan kuin vankeja

Amerikkalainen historiantutkija ja tietokirjailija Anne Applebaum sanoo The Atlanticissa julkaistussa kirjoituksessaan, että Venäjän ja maan presidentti Vladimir Putinin sota Ukrainassa on Ukrainan lisäksi sota tietynkaltaista maailmanjärjestystä ja kansainvälistä lakia vastaan.

– Yksi tämän maailmanjärjestyksen ydinperiaatteista on, että suuremmat maat eivät saa kaapata osia pienistä maista, että kokonaisten kansojen joukkoteurastuksia ei voida hyväksyä, että rajoilla on kansainvälinen merkitys eikä niitä voida muuttaa väkivallalla tai yhden diktaattorin mielijohteesta, Applebaum avaa.

Hän toteaa tämän sodan käynnistyneen Krimin valloituksesta vuonna 2014. Tuolloin suuri osa maailmasta antoi Putinille anteeksi, vaikka perusperiaatetta oli rikottu. Osa todella uskoi, että Krimin ”kansanäänestyksellä” olisi todellista merkitystä.

– Tällä kertaa Putin ei voi enää edes teeskennellä, että hänen Donetskissa, Luhanskissa, Zaporižžiassa ja Hersonissa järjestämillä farssiäänestyksillä olisi mitään pätevyyttä, eikä kukaan missään usko niiden olevan päteviä, Applebaum kirjoittaa.

Kirjailija toteaa toimien halventavan paitsi kansainvälisiä juristeja, myös kiinalaisia poliitikkoja ja afrikkalaisia diplomaatteja, jotka puhuvat itsemääräämisoikeudesta ja rajojen pitävyydestä.

Applebaum kirjoittaa Putinin pyrkivän luomaan päinvastaista todellisuutta, jossa hän väittää Ukrainan puolustautumisen olevan hyökkäys Venäjää vastaan ja kutsuu sitä eksistentiaaliseksi uhaksi maan olemassaololle.

– Lopuksi, tämä liittäminen on huipentuma kahden vuosikymmenen sodalle kaikkia venäläisiä vastaan, joiden näkemys Venäjästä eroaa hänen näkemyksestään. Jotkut näistä venäläisistä kuuluvat etnisiin vähemmistöryhmiin – dagestanilaisia, burjaatteja, tuvalaisia, krimin tataareja, jotka kaikki ovat olleet voimakkaan mobilisaatiopyrkimysten kohteena, ikään kuin Putin haluaisi käyttää kansanmurhasotaansa Ukrainaa vastaan myös heidän eliminoimiseensa, Applebaum kirjoittaa.

Hän sanoo Putinin henkilökohtaisen taistelun laajenneen hänen vastustajistaan myös muihin riippumattomiin ajattelijoihin.

– Kun aikanaan gulagin uhkaa käytettiin pitämään kaikki Neuvostoliiton kansalaiset pysyvässä pelossa, Ukrainan sodan uhkaa käytetään nyt täsmälleen samalla tavalla Putinin alamaisia ​​vastaan. Hallitus kohtelee nyt tavallisia kansalaisia ​​aivan kuin he olisivat turhia vankeja ja heittävät kouluttamattomia, huonosti varusteltuja miehiä taistelukentälle, Applebaum kuvaa.

– Putin, kuten Stalin, uskoo, että hänen synkkä, epätasapainoinen käsitys kollektiivisesta kunniasta on tärkeämpää kuin tavallisten venäläisten vauraus, hyvinvointi, onnellisuus ja jopa fyysinen olemassaolo.

Kirjailija päättää toteamalla, ettei Ukrainan alueiden pakkoliittämisessä Venäjään ole mitään ikuista.

– Ukrainan maiden näennäinen liittäminen Venäjään päättyy riippumatta siitä, mitä vääriä sanoja tällä viikolla puhutaan.

Putin, like Stalin, believes that his sinister, unbalanced idea of collective glory matters more than the prosperity, well-being, happiness, and even physical existence of Russians. With this illegal attempt at annexation, he declares war on them too https://t.co/9e8uQJT41C

— Anne Applebaum (@anneapplebaum) September 30, 2022