Kiovaan ammuttiin ainakin 40 ohjusta ja 35 pommilennokkia, suurin osa torjuttiin

Ukrainan ilmavoimat tiedottaa ampuneensa alas suurimman osan Kiovaan tänään päivällä kohdistetuista ohjuksista ja pommilennokeista.

Yhdeksän Tu-95MS-pommittajan kerrotaan ampuneen aamupäivällä peräti 40 Kh-101- ja Kh-555-risteilyohjusta Kiovaan. Lisäksi kaupunkiin kohdistettiin noin 35 iranilaisvalmisteista Shahed-lennokkia.

Ukrainalaisten mukaan ilmapuolustus pudotti 37 ohjusta ja 29 lennokkia. Myös venäläinen tiedustelulennokki pudotettiin taivaalta.

Venäjä on iskenyt viime päivinä voimalla Kiovaan. Maanantain isku tapahtui harvinaisesti keskellä kirkasta päivää.

