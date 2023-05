Kiovassa ainakin 12 räjähdystä – Harvinainen isku keskellä päivää

Venäjä on tehnyt jälleen suuren ohjushyökkäyksen Kiovaan. Tällä kertaa isku tapahtui harvinaisesti keskellä kirkasta päivää.

Ukrainalaistutkija Maria Avdeeva on jakanut alla näkyvän kuvan ilmapuolustuksen tuhoaman ohjuksen kappaleesta Kiovan Obolonissa. Hän kertoo, että ohjuksia oli aamupäivällä ammuttu kaupunkiin ainakin 12.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko kertoo Telegramissa, että tuhottujen ohjusten kappaleita on satanut muuallekin kaupunkiin. Asukkaita kehotettiin vielä puolen päivän aikaan pysymään suojissa.

Venäjä on tehnyt rajuja ohjus- ja pommilennokki-iskuja Kiovaan viimeisten parin yön aikana. Ukrainan ilmapuolustus on kyennyt torjumaan suurimman osan kaupunkiin kohdistetuista aseista.

Päivän iskujen mahdollisista uhreista ei vielä puolilta päivin ollut tarkkoja tietoja.

Debris of a downed missile landed right on the road in Obolon district of Kyiv. pic.twitter.com/3haj58yFCT

At least 12 explosions in Kyiv. Russia possibly used ballistic missiles Iskander and S-300 as explosions began a few minutes after the air raid alert. pic.twitter.com/wiHQnVVx2A

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) May 29, 2023