Suomalaistutkimus: Kimalaiset oppivat työntämään legopalikoita

Tuoreessa suomalaistutkimuksessa on tehty uusia löytöjä kimalaisten yhteistyökyvystä. Asiasta kertoo Oulun yliopisto tiedotteessaan. Yliopiston tutkimus on julkaistu brittiläisen Royal Society-tiedeakatemian arvostetussa Proceedings of the Royal Society B -tiedelehdessä.

Yhteistyökyvyn on aiemmin ajateltu olevan ominaista lähinnä isoaivoisille nisäkkäille, mutta tutkimus antaa uutta tietoa sosiaalisten hyönteisten käyttäytymisestä. Tutkimuksesta selviää, että kimalaiset oppivat työskentelemään yhdessä ratkaistakseen vaativia tehtäviä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että kimalaiset ymmärtävät toistensa roolin, eli niiden yhteistyö on tietoista.

Tutkimus koostui kahdesta kokeesta. Ensimmäisessä kokeessa kimalaiset opetettiin työntämään legopalikkaa yhdessä, jotta ne saisivat sokerivettä. Kokeessa havaittiin, että kimalaiset odottivat kumppaniaan, ennen kuin aloittivat työntämisen. Kimalaiset siis reagoivat kumppaninsa läsnäoloon tai puuttumiseen. Kontrolliryhmän kimalaiset, joita ei oltu opetettu työntämään palikoita yhdessä, eivät reagoineet samalla tavalla.

Toisessa kokeessa kimalaiset opetettiin koskemaan kahden vierekkäisen läpinäkyvän tunnelin päässä olevaa ovea yhtä aikaa saadakseen palkinnon. Kimalaiset odottivat kokeessa pariaan, hidastivat vauhtiaan ja kääntyivät tunnelissa takaisin, jos niiden pari jäi jälkeen. Vastaavasti kimalaiset, joita ei oltu opetettu toimimaan toisen kanssa, eivät odottaneet toista kimalaista.

Tutkimustulosten perusteella kimalaisten yhteistyö perustuu vuorovaikutukseen ja ne ymmärtävät kumppaninsa merkityksen yhteistyössä, kerrotaan yliopiston tiedotteessa.

– Tulokset viittaavat siihen, että kimalaisilla on kyky tunnistaa ja reagoida kumppaninsa läsnäoloon ja liikkeisiin, mikä on hämmästyttävä osoitus niiden sosiaalisesta älykkyydestä, sanoo tutkimusta johtanut eläinekologian dosentti Olli Loukola tiedotteessa.