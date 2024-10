Kim Jong-un pelkää salamurhaa, turvatoimia lisätty

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un pelkää salamurhan uhriksi joutumista, Etelä-Korean tiedustelu kertoo.

Tiedustelupalvelu NIS kertoi arvioistaan Etelä-Korean parlamentin tiedusteluvaliokunnalle tiistaina. Asiasta on uutisoitu useissa korealaismedioissa.

NIS:n mukaan salamurhahuolet ovat johtaneet erityisesti korkean teknologian turvatoimien lisäämiseen. Diktaattoria suojataan nyt myös elektronisen häirinän ajoneuvoilla ja lennokkien havaitsemiseen tarkoitetuilla laitteilla.

Myös Kimin statusta on pyritty nostamaan. Pohjois-Korean johtajan kerrotaan haluavan nousta entistä selkeämmin pois erakkovaltiota aiemmin johtaneiden isänsä Kim Jong-ilin ja isoisänsä Kim Il-sungin varjosta.

Kim Jong-un on NIS:n mukaan esiintynyt viime aikoina julkisuudessa aiempaa enemmän. Tämän arvioidaan liittyvän haluun vaikuttaa Yhdysvaltain presidentinvaaliin. Kim on muun muassa käynyt hiljattain harvinaisella julkisella vierailulla uraanin rikastamislaitoksella. NIS ei kuitenkaan usko, että Pohjois-Korea suorittaa ydinkoetta ennen vaalia. Sellainen saatetaan kuitenkin nähdä vaalin jälkeen.

Pohjois-Korea on ollut viime aikoina otsikoissa Venäjän hyökkäyssodan voimakkaan tukemisen takia. Pohjois-Korea on toimittanut Venäjälle miljoonia tykistönammuksia ja suuria määriä ohjuksia. Nyt Ukrainan rintamalle on myös alettu järjestää pohjoiskorealaisia sotilaita.