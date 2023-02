“Kilpailu on ylivoimainen lääke valtion velkaan ja kotien kukkaroon”

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) ottaisi valtiovarainministeriön ehdotukset julkisten hankintojen kehittämisestä sellaisenaan seuraavan hallituksen työlistalle. Wallinheimon mukaan kilpailun edistämisestä saadaan hyötyä niin valtion velkaan kuin kotitalouksien kukkaroon.

Valtiovarainministeriö julkisti julkisten hankintojen asiantuntijoiden keinovalikoiman julkisten hankintojen tehostamiseksi torstaina.

– Yksityisen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö auttaa meitä turvaamaan hyvinvointipalvelut kustannustehokkaasti. Kilpailun lisääminen on avainasemassa. Konkreettiset esitykset toimenpiteistä ovat erittäin tervetulleita, Wallinheimo sanoo tiedotteessa.

Wallinheimon mukaan julkisen velkaantumisen taittamiseksi juustohöylää parempi keino on löytää uusia tehokkaampia toimintatapoja julkisten palveluiden tuottamiseen. Kokoomuksen talouspoliittisessa ohjelmassa arvio hankintojen säästöpotentiaalista oli Wallinheimon mukaan yhtä suuri kuin valtiovarainministeriön tuoreessa arviossa.

– Hyvä huono esimerkki säästöjen teon tavasta on hallituksen läpi viemä sote-rahoituksen juustohöylämalli. Sen sijaan tulisi antaa keinoja julkisten palveluiden kustannustehokkuuden parantamiseksi ja uudistamiseksi. Kilpailutuksen parantaminen on konkreettinen ja laajasti tutkittu toimiva keino. Kilpailua lisäämällä velkaantumista voidaan taittaa puolella miljardilla tinkimättä palvelutasosta, Wallinheimo sanoo.

Wallinheimon mukaan keskeisimmät muutokset julkisten hankintojen kehittämiseksi ovat kilpailutusten tarjoajien määrän lisääminen ja ilman kilpailua tehtävien sidosyksikköhankintojen vähentäminen. Käytännössä tarvitaan lakimuutosten lisäksi myös hankintaosaamisen lisäämistä ostajien puolella.

– Jos yksittäiset hankinnat saadaan tehtyä tehokkaammin ja niihin enemmän kilpailua, ovat kerrannaisvaikutukset valtavat. Tämä tarkoittaa lainsäädännön kehittämisen lisäksi myös markkinavuoropuhelun lisäämistä. Ostajien pitää ymmärtää enemmän markkinoita, ja tarjoajien pitää ymmärtää enemmän julkissektorin tarpeista, Wallinheimo sanoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on Wallinheimon mukaan julkaisemassa laajan ohjelman reilun kilpailun edistämiseksi 2. maaliskuuta. Ohjelmassa kerrotaan myös kokoomuksen näkemykset julkisten hankintojen kehittämisestä.

– Kodeissa ympäri Suomen pohditaan nyt hintojen nousun vaikutuksia. Bussiliikenteen kilpailun lisääminen toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten kilpailu tuo suoraa hyötyä kuluttajan kukkaroon. Kun linja-autoliikenteeseen syntyi kilpailua, laskivat bussi- ja junalippujen hinnat kymmeniä prosentteja, Wallinheimo sanoo.

– Ilmaisia lounaita on harvassa, mutta kilpailun harkittu lisääminen on yksi sellainen. Seuraavan hallituksen tulee ottaa reilun kilpailun lisääminen laaja-alaisesti yhdeksi keskeisimmistä hankkeista. Reilu kilpailu on ylivoimainen lääke kotitalouksien kukkaroon ja valtion velkaan, Wallinheimo päättää.

