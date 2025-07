Kiivas taistelu etulinjassa: Sotilaat eivät antautuneet, isku kranaateilla

Venäjä on jatkanut kesän mittaan hyökkäyksiä Donetskin alueella ja Harkovan alueen itäosissa, jossa rintamalinja on lähestynyt viikko viikolta syksyllä 2022 vapautettua Kupjanskin kaupunkia.

Etelämpänä kaupunkitaistelut ovat jatkuneet kiivaina Toretskissa, jonka laitamille venäläisjoukot etenivät jo viime vuoden kesällä. Ukraina on kuitenkin pystynyt pitämään kiinni osasta kaupunkia.

Venäjä ehti miehittää helmikuuhun mennessä yli 95 prosenttia Toretskista, mutta kokeneet ukrainalaisyksiköt aloittivat maaliskuussa merkittäväksi kuvaillun vastahyökkäyksen. Sen seurauksena kaupungin pohjoisosaan sijoitetut venäläissotilaat uhkasivat jäädä saarroksiin. Viime kuukausina Venäjä on saanut uusilla hyökkäyksillä haltuunsa lähes koko keskusta-alueen.

Ukrainan asevoimat esittelee kaupungissa käytyjä taisteluita tuoreella videolla. Erikoisjoukkojen Khyzhak- eli Saalistaja-prikaatin sotilaat etsivät metsiköstä venäläisten suoja-asemia, joista yhden epäiltiin olevan vanhan kivisen siltarummun luona.

– Tulkaa ulos, koska aiomme räjäyttää tämän putken, sotilas varoittaa.

Asemiinsa kaivautuneet venäläissotilaat eivät suostuneet antautumaan, ukrainalaisyksikön Telegram-päivityksessä todetaan. Sotilaat heittivät siltarumpuun käsikranaatin ja avasivat tulen rynnäkkökivääreillä. Putken sisään heitettiin lisäksi useita savukranaatteja venäläisten ajamiseksi ulos.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjän joukkojen kärsimät kokonaistappiot Toretskissa käydyissä taisteluissa nousivat alkukesästä yli 50 000 mieheen, joista 20 000 on kaatunut heinäkuusta 2024 lähtien.

Clearing operation in Toretsk, straight from the front line. Infantry from the Special Forces Khyzhak Brigade moved in—Russians were dug in but refused to surrender. Grenades settled the issue. pic.twitter.com/7tE2Q2pObw

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2025