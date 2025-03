Kaoottinen tilanne – täällä käydään rintaman kovimpia taisteluita

Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevassa Toretskin kaupungissa käydään kovia taisteluita.

Ukrainalaisen Deepstate-karttapalvelun mukaan Ukrainan asevoimat ei ole tehnyt varsinaista vastahyökkäystä Toretskissa, mutta puolustajan kerrotaan tehneen viime aikoina onnistuneita paikallisia vastaiskuja.

Deepstaten mukaan tilanne Toretskissa on kuitenkin kaoottinen, ja etulinja on koko ajan muutoksessa.

– Vihollinen hallitsee joitakin kaupunginosia, ja ukrainalaiset puolestaan hallitsevat joitakin muita osia. Samaan aikaan molemmat osapuolet pitävät hallussaan useita asemia ilman joukkojen rotaatiota, todetaan karttapalvelun Telegram-sivulla.

Rotaatiolla tarkoitetaan etulinjassa olevien joukkojen siirtämistä selustaan ja korvaamista uusilla.

Deepstate muistuttaa, että hyökkäyssotaa käyvällä Venäjällä on enemmän joukkoja, mikä antaa heille etulyöntiaseman.

Venäläisten kerrotaan tuoneen alueelle 150. moottoroidun divisioonan yksiköitä.

Updated map from @Deepstate_UA about the situation in Toretsk. They say there wasn’t a Ukrainian counteroffensive in Toretsk, but instead that the situation remains dynamic and chaotic and the front line isn’t static (their map has always displayed a large amount of grey area).… pic.twitter.com/u7qAhsmHja

— Rob Lee (@RALee85) March 16, 2025