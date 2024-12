Kiivaita taisteluita, kapinalliset valtasivat uuden kaupungin

Nopeaan tahtiin edenneet Syyrian oppositioryhmät ovat tunkeutuneet maan neljänneksi suurimpaan kaupunkiin Hamaan. Sen sanotaan olevan kokonaan kapinallisten hallinnassa.

Syyrian presidentti Bashar al-Assadin asevoimat yrittivät vahvistaa asemiaan siirtämällä kaupungin tuntumaan alkuviikosta raskasta sotilaskalustoa. Tämä ei vaikuta pysäyttäneen Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) -aseryhmän johtamaa operaatiota, sillä hallituksen eliittiyksikkönä pidetyn 25. divisioonan tukikohta vallattiin keskiviikkona Haman lähellä.

Kapinalliset saivat haltuunsa muun muassa venäläisen S-300-ilmatorjuntajärjestelmän tutkan ja useita taistelupanssarivaunuja. Asiantuntijoiden mukaan on epäselvää, pystyykö al-Assad kääntämään hallinnon kannalta uhkaavaa tilannetta. Kapinalliset ovat vain 35 kilometrin päässä strategisen tärkeästä Venäjän lentotukikohdasta Khmeimimissä.

Opposition operaatiokeskuksen julkaiseman tiedotteen mukaan Haman keskeinen poliisiasema vallattiin torstaina kiivaiden taisteluiden jälkeen, minkä yhteydessä Syyrian asevoimien helikopteri ammuttiin alas kaupungin yllä. Hallituksen joukot vetäytyivät kohti etelää ja länttä.

Kremlin tiedottajan mukaan Venäjän johto on ollut viime päivinä ”jatkuvassa dialogissa syyrialaisten ystäviemme kanssa”. Venäjän sanotaan arvioivan tilannetta ja päättävän tuesta, jolla hallinto pystyy torjumaan siihen kohdistuvan uhkan. Länsimaisten asiantuntijoiden mukaan Venäjä tuskin pystyy lähettämään merkittävää lisäapua, sillä kaikki sen sotilaalliset voimavarat on sidottu Ukrainan rintamalle.

Lähi-idän tutkija Charles Lister arvioi Bashar al-Assadin hallinnon olevan suurissa vaikeuksissa. Homsin kaupunki tulee todennäköisesti olemaan kapinallisten seuraava kohde. Sitä ympäröivä maaseutu on oppositiolle suotuisaa aluetta.

– Vuodesta 2011 vuoteen 2023 al-Assad menetti kahden maakunnan pääkaupungin hallinnan: Raqqan ja Idlibin. Nyt hän on menettänyt kaksi muuta eli Aleppon ja Haman vain kahdeksassa vuorokaudessa. Ne ovat Syyrian 2. ja 4. suurimmat kaupungit. Todella merkittävää, Lister kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

#Syria BREAKING: the city of #Hama is under FULL rebel control. Regime forces have pulled out to the west and the south as they were unable to stop the rebel advance.

Residents take to the streets to celebrate. pic.twitter.com/wBnAonxfDd

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 5, 2024