Syyrian kapinalliset etenevät kohti Venäjän suurta lentotukikohtaa

Syyrian oppositioryhmät ovat jatkaneet etenemistään maan pohjoisosissa. Rintamalinja kulkee tällä hetkellä Haman kaupungin pohjoispuolella, jossa kapinallisten väitetään vallanneen Syyrian armeijan ammusvaraston.

Diktaattori Bashar al-Assadin hallitus on siirtänyt alueelle raskasta sotilaskalustoa ja ilmoittanut aloittavansa lähiaikoina vastahyökkäyksen. Al-Assadin tukena ovat Venäjän ilmavoimat ja Iranin aseistamat miliisijoukot, joita on siirtynyt maahan Syyrian itärajan yli.

Hallituksen rintaman mureneminen uhkaa Venäjälle strategisen tärkeän Tartuksen laivastotukikohdan ja Khmeiminin lentotukikohdan hallintaa. Venäjän laivaston väitetään aloittaneen jo vetäytymisen pois satamasta.

Tartuksessa on tiettävästi ollut tähän asti kaksi Gorshkov-luokan fregattia, yksi Grigorovitsh-luokan fregatti, yksi Kilo-luokan taistelusukellusvene ja kaksi niitä tukevaa huoltoalusta.

Khmeimimin lentotukikohta sijaitsee Latakian kaupungin kaakkoispuolella. Kentälle on sijoitettu muun muassa Su-35-hävittäjiä ja Su-25-maataistelukoneita.

Kapinallisjoukot etenivät alkuviikosta Qalaat al-Madiqin kaupunkiin, joka sijaitsee vain 35 kilometrin päässä Venäjälle strategisen tärkeästä lentotukikohdasta. Kenttä voi olla pian alttiina lennokki- ja raketti-iskuille.

LUE MYÖS:

Venäjän sotalaivat näyttävät pakenevan Syyriasta (VU 3.12.2024)

Early yesterday morning, Syrian rebel groups reached the town of Qalaat Al Madiq, northwest of Hama.

As rebel forces push west, they increasingly threaten Russia's critical toehold in the eastern Mediterranean: Khmeimim Air Base.

Rebel forces are just 35km from the base. pic.twitter.com/To5b3qJITb

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 3, 2024