Kiivaita taisteluita Itä-Ukrainassa – Venäjä väittää edenneensä

Ukrainan vastahyökkäyksen kärki on kohdistunut Ukrainan eteläisten alueiden vapauttamiseen, mutta vastahyökkäyksen ohella taistelut ovat jatkuneet kiivaina myös rintamalinjan itäisissä osissa.

Venäjä on puolustusasemiin kaivautumisen ohella myös jatkanut hyökkäämistä. Vaikka rintamalinjan eteläisessä osassa Venäjä on puolustuskannalla, varsinkin itäisessä osassa rintamaa Venäjä on iskenyt voimakkaasti ukrainalaisten asemiin.

Asiasta uutisoi CNN.

Venäjä väittää edenneensä itäisellä rintamalinjalla. Venäläinen sotilasblogisivusto Rybar kertoo, että Venäjän joukot ovat vallanneet alueita Harkovan alueen koillisosassa. Venäjä on sivuston mukaan saanut haltuunsa rautatieaseman Movchanoven kylässä ja edennyt Pershyi -kaupungin ympärillä.

Sivuston väitteitä ei ole onnistuttu vahvistamaan.

Ukrainan asevoimien Luhanskin alueen rintamalinjan sotilashallinnon johtaja Artem Lysohorin mukaan tilanne on haastava, mutta hänen mukaansa Venäjä ei ole onnistunut etenemään.

– Eilen vihollinen yritti edetä lähes koko rintamalinjan pituudelta. Sotilaamme pysäyttivät nämä yritykset. Vihollinen kärsii merkittäviä tappioita henkilöstössä ja välineissä, mutta painaa eteenpäin joka päivä, Lysohor sanoi Telegramissa lauantaina.

– Vaikka tilanne on monimutkainen, se on hallinnassamme, kommentoi Ukrainan armeijan tiedottaja Serhii Cherevatyi.