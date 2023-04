”Kiitos suomalaiset” – poliitikot kommentoivat Nato-jäsenyyttä

Suomesta tuli tiistaina virallisesti puolustusliitto Naton jäsen, kun ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) luovutti Suomen liittymiskirjan Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenille.

Liittymisen jälkeen Suomen lippu nostettiin seremoniassa salkoon muiden puolustusliiton jäsenmaiden lippujen joukkoon.

Suomalaiset poliitikot ovat ottaneet jäsenyyden virallistamisen ilolla vastaan sosiaalisessa mediassa.

– Siniristilippu nostettiin hulmuamaan Naton päämajan salkoon! Artikla 5 astui voimaan ja uusi aika Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on alkanut. Olemme nyt Naton jäsenmaa. Kiitos suomalaiset, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoittaa Twitterissä.

– Olemme siellä, mihin kuulumme. Tätä hetkeä on odotettu kolme vuosikymmentä, entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) tviittaa.

– Se on siinä. Suomi on Naton jäsen, kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kommentoi Twitterissä.

– Juhlapäivä! Suomi on nyt Natossa, kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen kommentoi.

Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva sanoo odottaneensa tätä päivää koko aikuisikänsä.

– Nato-jäsenyyden myötä Suomi ottaa viimeisimmän askeleen itsenäistymisen prosessissa. Pääsemme vihdoin eroon pakotetusta ’ystävyyden’ YYA-ajasta, suomettuneisuudesta, itsesensuurista ja pelosta. Tänään raikas länsituuli puhaltaa pois idän synkän uhkan. On valtavan hienoa saada herätä uuteen Nato-aamuun vapaassa ja aidosti itsenäisessä isänmaassa!, Kaleva tviittaa.

Väistyvän hallituksen pääministeri Sanna Marin (sd.) toteaa, että Suomella alkaa uusi aikakausi Naton jäsenenä.

– Olen ylpeä Suomesta ja suomalaisista. Olemme kansakuntana toimineet yhtenäisesti koko tämän historiallisen prosessin ajan. Liittolaisillemme kiitos luottamuksesta. Yhdessä olemme entistäkin vahvempia.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma toteaa, että ensi viikolla aloittava uusi eduskunta aloittaa kautensa Nato-Suomessa.

– Onhan tätä jo odotettukin! Kukapa olisi vielä runsas vuosi sitten uskonut, että niin se maailma muuttuu. Nyt vielä Ruotsi perässä mukaan, Kauma kirjoittaa.

– Suomi on nyt Naton jäsen. Juhlistimme hetkeä ja lauloimme Maamme-laulun. Turvallisuutemme lisääntyy, mutta oman maanpuolustuksen ja lujan maanpuolustustahdon tärkeys säilyvät. Niistä pidämme jatkossakin hyvää huolta, väistyvän hallituksen valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) tviittaa.

That’s it folks, Finland is now a member of the strongest military alliance in the world, @NATO.

We are where we belong. Been waiting for this moment for three decades.

Thanks for having us. You will not be disappointed.

Next up Sweden. We are making the alliance stronger.

— Alexander Stubb (@alexstubb) April 4, 2023