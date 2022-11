Euroopan unioni julisti Venäjän terrorismia tukevaksi valtioksi

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba iloitsee Euroopan parlamentin päätöksestä julistaa Venäjä terrorismia tukevaksi valtioksi.

– Venäjä on terroristivaltio: Euroopan parlamentti vahvisti. Venäjällä on historia terrori-iskuista suvereeneja valtioita vastaan, tuesta terroristisille hallituksille ja -järjestöille, mukaan lukien Wagner, sekä terrori-sota Ukrainaa vastaan, Kuleba toteaa Twitterissä.

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona päätöslauselman, jossa europarlamentaarikot painottavat, että Venäjän joukot ja sen tukemat tahot ovat tahallaan hyökänneet siviilejä vastaan Ukrainassa, syyllistyneet hirmutekoihin ja julmuuksiin, tuhonneet siviili-infrastruktuuria ja rikkoneet muilla tavoin kansainvälisiä lakeja.

Päätöslauselman mukaan Venäjän toimet Ukrainassa ovat terrorismia, ja sen takia Venäjä on nimettävä terrorismia tukevaksi sekä terrorismin keinoja käyttäväksi valtioksi. Päätöslauselma hyväksyttiin parlamentin täysistunnossa äänin 494–58 (44 tyhjää).

Russia is a terrorist state: confirmed by the European Parliament. Russia has a history of acts of terror against sovereign states, support for terrorist regimes and organisations including Wagner, war of terror on Ukraine. I thank @Europarl_EN @EP_President for the clear stance.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 23, 2022