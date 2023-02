Kiista kärjistyy: Wagner-sotilaat tulittavat Venäjän sotilasjohtajien kuvia

Itä-Ukrainan Bahmutin ympäristössä taistelleen Wagner-palkkasoturiryhmän voimavarojen on arvioitu heikentyneen merkittävästi.

Ryhmän eteneminen on ollut vähäistä viime kesästä lähtien. Wagnerin arvioidaan värvänneen vankiloista jopa 40 000 uutta sotilasta, joita lähetettiin rynnäköihin pienissä ryhmissä Ukrainan vahvoja puolustusasemia vastaan. Venäläisjoukot miehittivät Soledarin suolakaivoskaupungin tammikuussa, mutta eivät ole pystyneet tunkeutumaan Bahmutiin tai saaneet sitä saarrettua kovista tappioista huolimatta.

Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin kerrotaan riitautuneen sekä Venäjän puolustusministeriön että maan poliittisen johdon kanssa. Vankien värvääminen siirrettiin hiljattain asevoimille, joten palkkasoturiryhmä tuskin pystyy korvaamaan kaatuneita ja haavoittuneita taistelijoitaan. Venäläisten sotabloggaajien mukaan sen joukkoja on korvattu useissa rintamankohdissa asevoimien yksiköillä. Palkkasotilaiden kerrotaan lisäksi kärsivän vakavasta ammuspulasta.

Wagner-joukkojen ja asevoimien sotilaiden välisistä konflikteista on liikkunut ajoittain huhuja. Professori Mark Galeotti viittasi tammikuussa tiedustelutietoihin, joiden perusteella venäläissotilaiden ja palkkasoturien välillä on ollut jopa tulitaisteluita. Hänen mukaansa palkkasoturit on pyritty pitämään vuodenvaihteen jälkeen kaukana muista yksiköistä.

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin hiljattain video, jolla kaksi naamioitunutta Wagner-sotilasta tulittaa konekiväärillä maalitauluja. Kohteena on Ukrainan keskisellä rintamalla taistelleita joukkoja komentanut kenraali Aleksandr Lapin, joka nimitettiin tammikuussa Venäjän maavoimien esikuntapäälliköksi. Toisessa maalitaulussa on kuva yleisesikunnan päälliköstä, Ukraina-joukkojen nykyisestä komentajasta Valeri Gerasimovista.

Toisella videolla näkyy väitetysti Wagner-joukkojen ja asevoimien sotilaiden välinen riita. Eräs palkkasoturi ampuu ilmaan varoituslaukauksia.

2 separate incidents where Wagner mercenaries and Russian regulars clashed together.

First video shows Wagners firing on pics of Gerasimov and Lapin. Second video shows an exchange of heated words between them, including warning shots.#Ukraine pic.twitter.com/Xq0B0yvsMH

