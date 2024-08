Käänne asuntomarkkinoilla on tapahtunut

– Rohkaisevat luvut heinäkuun asuntokauppamäärissä vahvistavat käsitystä, että asuntomarkkinoiden käänne on tapahtunut. Asuntokaupan pohjat nähtiin alkuvuonna ja keväästä lähtien asuntomarkkinat ovat piristyneet, analysoi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Vaikka piristyminen on ollut hänen mukaansa hyvin maltillista, näkyy jo markkinoilla kesäkuussa tapahtunut kuluttajien luottamuksen vahvistuminen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Heinäkuussa myös asuntolainojen kysyntä on ollut nousussa, mikä povaa virkistyvää asuntokauppaa myös elokuulle. Kun ottaa huomioon korkojen merkittävän laskun ja kuluttajien ostovoiman vahvistumisen, loppukesää ja syksyä voidaan odottaa positiivisella mielellä. Pitkän aikavälin vertailussa kauppamäärät ovat kuitenkin edelleen hyvin maltillisella tasolla, Viljamaa sanoo tiedotteessa.

Kiinteistönvälitysalalla on ennakoitu, että asuntokauppamäärät kasvavat huomattavasti, jos 12 kuukauden euriborien korkoero viime vuoteen kasvaa yli prosenttiyksikköön.

Viime vuoden syyskuun lopussa 12 kuukauden euribor kävi 4,228 prosentissa. Nyt 12 kuukauden euribor on laskenut jo lähelle kolmen prosentin rajaa.

– Korontarkistuspäivänä korkojen pudotus voi tarkoittaa satojen euron pudotusta kuukausittaisiin lainanhoitoeriin, mikä vahvistaa entisestään kotitalouksien ostovoimaa ja vahvistaa kuluttajien luottamusta, Viljamaa arvioi.

Pääkaupunkiseudulla vuokrissa nousupainetta

Pääkaupunkiseutu on vaikuttanut olevan hieman jälkijunassa asuntokaupan piristymisessä. Heinäkuussa myös pääkaupunkiseudulla nähtiin selkeää piristymistä.

Espoossa kauppamäärät kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna jopa yli 30 prosenttia. Myös Vantaalla ja Helsingissä nähtiin rohkaisevia lukuja.

– Vuokrasesonki on näkynyt vahvasti erityisesti suurissa yliopistokaupungeissa. Heinä- ja elokuu ovat vuokramarkkinoiden huippusesonkia. Vapaarahoitteisten vapaiden vuokra-asuntojen määrät ovat markkinoilla pitkästä aikaa kääntyneet laskuun ja vuokrat ovat nousseet. Nyt on nähtävissä myös merkkejä myymättömien uusien asuntojen määrän vähenemisestä. Kun samaan aikaan kaupunkien väestö eli kysyntä kasvaa voimakkaasti, on odotettavissa, että tarjonta vähenee lähivuosina selvästi, Viljamaa ennakoi.

Suurissa maakuntien keskuksissa merkittävää kasvua

Kuopiossa, Tampereella ja Jyväskylässä kauppamäärät nousivat yli 20 prosenttia. Kuopiossa kasvua tuli jopa yli 30 prosenttia. Suurten yliopistokaupunkien kesässä ovat kaupaksi menneet pienetkin asunnot viime vuotta paremmin.

Viljamaan mukaan ensimmäisiä merkkejä asuntosijoittajien palaamisesta markkinoille on nähty, mikä saattaa lisätä uudiskohteiden kauppamääriä jatkossa.

– Korkojen lasku saattaa lisätä kiinnostusta myös asuntoja kohtaan sijoitusmielessä. Todennäköisesti pieniä asuntoja on hankittu myös opiskeluasunnoiksi jälkipolville alkavaa lukuvuotta silmällä pitäen. Uudiskohteiden kauppamäärät ovat kuitenkin edelleen hyvin heikkoja, hän toteaa.

Taloyhtiöiden vastikerästien määrät ovat Danske Bankin tuoreen selvityksen mukaan vähentyneet selvästi, mikä varmasti lisää luottamusta siihen, että taloyhtiöiden asioita hoidetaan hyvin.

Heinäkuussa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ylläpitämään Hintaseurantapalveluun raportoitiin maanlaajuisesti yhteensä 4 235 käytettyjen asuntojen kauppaa (+14,9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja 102 uudisasunnon myyntiä (-14,3 %), eli yhteensä 4 355 asuntokauppaa (+14,0 %).

Lisäksi myytiin 537 loma-asuntoa, 121 tonttia, sekä 307 muita välitysalan vaihdannan alaisia kohteita kuten liiketiloja, parkkipaikkoja tai varastoja. Heinäkuun kokonaiskauppamäärä oli siten 5 320 kohteita, mikä on +14,6 prosenttia yli viime vuoden 2023 heinäkuun tason, mutta -22,9 prosenttia alle viiden vuoden kappalemäärisen keskiarvon.

Pääkaupunkiseudulla myytiin yhteensä heinäkuussa 848 käytettyä asuntoa, mikä on 19,9 prosenttia enemmän kuin viime vuoden 2023 heinäkuussa, mutta -19,5 prosenttia kahden vuoden takaisen heinäkuun kauppamäärästä. Pääkaupunkiseudun kauppamäärät edustivat 19,9 prosenttia koko Suomen kauppamääristä.

Suurimmissa kaupungeissa käytettyjen asuntojen kauppamäärät olivat viime vuoden heinäkuun kauppamääriin verrattuna 17,8 prosenttia suuremmat ja kauppamäärissä 15 suurimmissa kaupungeissa tehtiin yhteensä 2 438 kauppaa. Pienemmillä paikkakunnilla asuntomarkkinat elpyivät 9,4 prosenttia vuoden takaiseen heinäkuun vertailukuukauteen verrattuna.

Uudiskohteiden kuluttajamyynti oli heinäkuussa hiljaista ja volyymi oli -81,3 prosenttia alle viiden vuoden keskiarvon.

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnoissa pari prosenttia laskua

Käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräiset neliöhinnat perustuen KVKL hintaindeksiin nousivat heinäkuussa keskimäärin 0,8 prosenttia suurissa kaupungeissa muualla Suomessa ja pääkaupunkiseudulla ne laskivat 2,4 prosenttia kesäkuuhun verrattuna.

Oulussa laskua oli 2,5 prosenttia edelliskuukauteen nähden, Turussa 2,2 prosenttia ja Tampereella 2,1 prosenttia.

Vuoden takaiseen heinäkuuhun verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräiset hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla 2,3 prosenttia ja muissa isoissa kaupungeissa 2,6 prosenttia. Oulussa hinnat laskivat keskimäärin 5,4 prosenttia, Turussa 3,4 prosenttia. Tampereella hinnat nousivat 0,8 prosenttia.