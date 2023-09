Kiinteistönvälittäjät HS:lle: Näitä asuntoja ostajat välttelevät

Asuntokauppa on ollut verkkaista koko kuluneen vuoden ajan ja asuntojen hinnoissakin on tapahtunut pudotusta. Asiaan vaikuttaa esimerkiksi korkotaso, joka on ollut poikkeuksellisen korkealla. Helsingin Sanomat selvitti suomalaisen asuntokaupan tämän hetkistä tilannetta.

Useat välittäjät kuvaavat markkinan tilannetta odottavaiseksi.

– Ihmiset nojaavat nenä kiinni näyteikkunassa. Käyvät näytöillä, tilaavat esitteitä, unelmoivat, mutteivät ole valmiita toimimaan. Toivovat, että korot tulisivat alaspäin, kertoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä.

Myyntiajat ovat myös pidentyneet ja asuntokauppa on ketjuuntunutta. Ostajat haluavat saada oman asuntonsa kaupaksi ennen uuden ostoa, eli tekevät ehdollisia tarjouksia. Kuopiolaisen kiinteistövälittäjän Maria Keinäsen mukaan ketjussa saattaa olla jopa neljä asuntoa kerrallaan.

Välittäjät kertovat, että tällä hetkellä parhaiten kaupaksi menee uudehko ja hyväkuntoinen perheasunto.

– Parhaiten myy 2000-luvulla rakennettu energiatehokas omakoti- tai rivitalo. Mieluiten yksitasoinen ja sellainen, jossa on kaksi autopaikkaa, kuvailee Juha Salovaara Tampereen Asuntopisteeltä HS:lle.

Yksiöiden kauppa on jähmeää, sillä niistä on ylitarjontaa ympäri Suomen. Asuntosijoittajien ollessa täysin poissa kuvasta, yksiöt saattavat odotella ostajaa monta kuukautta.

Yksiöiden lisäksi huonosti käyvät kaupaksi myös uudiskohteet. Kohteilla on usein taloyhtiölainaa ja korkojen nousu vaikuttaa vahvasti maksettaviin vastikkeisiin.

Ovi Kotiin LKV:n Tanja Komulaisen mukaan useiden uudiskohteiden todelliset asumiskustannukset realisoituvat vasta ensi vuonna.

Remonttikohteet eivät myöskään kiinnosta asunnonostajia.

– Jos ei ole valmiiksi pääomaa, pankit eivät lähde remonttia rahoittamaan. Tämä hidastaa kaikkea ja eritoten vanhojen rintamamiestalojen kauppaa, Lahtelainen Marjo Tommila kertoo.

Välittäjien mukaan asuntomarkkinan tilanne tulee mitä todennäköisemmin muuttumaan pian.

– Luulen, että kun korot alkavat tasaantumaan ja vähän laskemaan, iso joukko rynnii sykäyksellä markkinoille. Sen jälkeen hinnat taas nousevat ja paine asuntomarkkinoilla kasvaa, Timo Friman HOUSE Lahdesta kertoo HS:lle.