Kiina sensuroi huonoja talousuutisia pois somesta

Lukuisia tunnettujen kiinalaisten talousanalyytikkojen sometilejä on ryhdytty sensuroimaan, uutisoi CNN.

Ainakin kuusi analyytikkoa on estetty suosituilla kiinalaisilla somealustoilla. Yksi heistä on Kiinan politiikan tutkimuksen ja oikeustieteen yliopiston professori Liu Jipeng, joka työskentelee myös hallituksen neuvonantajana.

Liu oli aiemmin kehottanut sijoittajia välttämään osakkeisiin sijoittamista. Tämän jälkeen hänen sometiliensä seuraaminen ei ole ollut enää mahdollista, eikä hän ole päivittänyt kanaviaan joulukuun alun jälkeen.

Liu tunnetaan Kiinan 1990-luvulla säädetyn arvopaperilain suunnittelijana. Hän on kritisoinut äänekkäästi maan arvopaperikauppaa sääntelevää virastoa ja vaatinut sääntelyjärjestelmien uudistamista.

Sensuroitujen listalle ovat päätyneet Liun lisäksi myös FEOSO -sijoitusyhtiön hallituksen puheenjohtaja Dan Bin, pörssianalyytikko Hong Rong ja sijoitustutkimusyhtiö Gelonghuin perustaja Ge Long.

Sensuroidut talousanalyytikot tunnettiin suorista näkemyksistään Kiinan taloudesta. Analyytikkojen sensuroinnin epäilläänkin liittyvän maan horjuviin talousnäkymiin, joihin Kiinan kommunistipuolue ei halua kansan kiinnittävän huomiota.

Sosiaalisen median kanavat Weibo, Douyin ja Toutiao sekä sensuroidut analyytikot eivät vastanneet kommenttipyyntöön.

Aiemmin joulukuussa kommunistipuolueen pääsihteeri Xi Jinping osallistui talouskonferenssiin, jonka tarkoituksena oli keskustella ensi vuoden taloudellisista tavoitteista ja politiikasta.

– Kommunistipuolueen tulee vahvistaa taloudellista propagandaa sekä yleisen mielipiteen ohjaamista ja edistää posiitivista narratiivia Kiinan talouden tulevaisuudennäkymistä, konferenssista julkaistusta tiedotteessa todettiin.

Kansallisen turvallisuuden ministeriö on myös painottanut, että negatiivisten talousnäkemysten levittäminen vaarantaa markkinoiden toimintaa ja heikentää talouskasvua, ja siten uhkaa myös koko maan turvallisuutta. Ministeriö onkin pyrkinyt rajoittamaan etenkin sellaisten toimijoiden ilmaisua, joilla saattaa olla ”taka-ajatuksia”.

Jamestown Foundation -ajatuspajan asiantuntijan Willy Lamin mukaan Pekingissä pelätään, että ”pahanilmanlintujen” negatiiviset näkemykset heikentävät kuluttajien luottamusta entisestään.

– Talous on syöksyssä ja Xi Jinping on neuvoton. Siksi ratkaisu on tappaa viestintuoja, tai vähintään pitää heidät hiljaa, Lam kommentoi.

Kiinassa kärsitään tällä hetkellä deflaatiosta, ja kuluttajahinnat ovat pudonneet rajummin kuin koskaan sitten koronapandemian alun. Ulkomaisten sijoitusten määrä on myös romahtanut matalimmalle tasolle neljään vuoteen.

Maan talouden tilan seuraaminen on kuitenkin viime aikoina vaikeutunut, sillä dataa on julkistettu aiempaa vähemmän. Elokuussa Kiinan hallitus lopetti nuorisotyöttömyystilastojen julkaisun sen jälkeen, kun työttömyysluvut nousivat historiallisen korkeaksi kolme kuukautta putkeen.

Lisäksi kommunistipuolue on ryhtynyt suitsimaan ankarasti konsulttiyhtiöitä, jotka pyrkivät antamaan yrityksille realistista kuvaa Kiinan talouden tilasta.

Lontoon SOAS-yliopiston Kiina-instituutin professorin Steve Tsangin mukaan Kiinan hallituksen toimilla on todennäköisesti päinvastainen vaikutus.

– Sen sijaan, että [salailu] vakuuttaisi sijoittajia, se laittaa hälyytyskellot soimaan, Tsang tiivistää.