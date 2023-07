Kiinassa nuorten luottamus kommunistiseen puolueeseen laskee

Luotettavien tietojen saaminen Kiinan kommunistisen puolueen kannatuksesta maassa on mahdotonta. Virallisesti puolueen ja sen johtajan Xi Jinpingin kannatus on suurta. Sitä viestiä myös kiinalaiset mediat kertovat ulospäin.

Kuitenkin pinnan alla varsinkin nuoret ja nuoret aikuiset ovat menettämässä luottamustaan kiinalaiseen yhteiskuntajärjestelmään ja puolueeseen, kirjoittaa Atlantic Council-ajatushautomon tutkija Michael Schuman Atlantic-lehdessä

– Virallisen laskennan mukaan joka viides 16-24-vuotias kiinalainen on työtön, mikä on korkein koskaan mitattu luku. Heidän kovalla työllä ansaittujen korkeakoulututkintojensa arvo on laskenut, koska talous on pysähtynyt tiukkojen COVID-sulkujen jälkeen ja yksityisyrittäjyyteen on kohdistettu ideologisia tukahduttamistoimia, Schuman kirjoittaa.

Monet korkeakoulutetut nuoret joutuvat hänen mukaansa tyytymään koulutustasoaan alempiin töihin, mikä on vähentänyt tulevaisuudenuskoa ja luottamusta maan järjestelmään.

Yksi mittari, jolla Schumanin mukaan Kiinan kansalaisten tuntemuksia, on yrittäjyyden suosio.

– Vielä muutama vuosi sitten nuoret kiinalaiset olivat innokkaita kokeilemaan onneaan tällä alalla. Eri puolille maata perustettiin hautomoita, jotka ottivat vastaan uusien yritysten aallon. Nyt innostus on hiipunut, Schuman kirjoittaa.

Hänen mukaansa korkea luottamus tulevaisuuteen näkyy kiinnostuksessa riskialttiiseen yrittäjyyteen.

– Global Entrepreneurship Monitorin, joka seuraa startup-yritysten suuntauksia maailmanlaajuisesti, raporttien mukaan uusien yritysten perustamiseen osallistuvien aikuisten osuus on laskenut Kiinassa viime aikoina dramaattisesti, 15,5 prosentista vuonna 2014 vain 6 prosenttiin viime vuonna, Schuman kirjoittaa.

Myös syntyvyys on Kiinassa laskussa. Schumanin mukaan nuorten aikuisten halu perustaa perheitä kuvastaa heidän luottamustaan Kiinaan. Myös Kiinasta pakenevien määrä on ennätystasolla. YK:n mukaan yli 116 000 kiinalaista haki turvapaikkaa vuoden 2022 lopulla.

Koska Kiinassa ei ole sananvapautta, ovat hallintoon pettyneet joutuneet ilmaisemaan itseään muilla tavoin.

Yksi suosituista keinoista on Schumanin mukaan viitata kirjailija Lu Xun vuonna 1919 kirjoittamaan tarinaan, jonka päähenkilönä on oppinut Kong Yiji, joka joutuu valitsemaan koulutustaan alemaan työn ja köyhyyden välillä.

Moni kiinalainen kokee Schumanin mukaan yhteenkuuluvuutta Kongin kanssa ja vertaa tilannettaan valintaan, jonka Kong joutui tarinassa tekemään.

Vastaavasti myös Kiinan valtio on yrittänyt kääntää tarinan puolelleen.

– Kommunistisen puolueen nuorisoliitto ja valtion yleisradioyhtiö CCTV käyttivät Kong Yijin kohtaloa hyväkseen haukkuakseen nuoria ja työttömiä ylimielisiksi ja laiskoiksi, Schuman kirjoittaa.

Kiinan kommunistinen puolue joutuu Schumanin mukaan todennäköisesti turvautumaan entistä voimakkaampiin tukahduttamistoimiin, mikäli yleinen mieliala jatkuu huonona.

Kiina voi hänen mukaansa kääntää kansalaistensa huomion myös ulkopolitiikkaan.

– Xi voi myös jatkaa kansallismielisten asioiden, kuten Taiwanin yhdistymisen tai Etelä-Kiinan meren hallinnan, ajamista, jotta yleisö saataisiin hänen taakseen, mikä saattaa tehdä hänen hallinnostaan entistä suuremman vaaran alueen vakaudelle, Schuman kirjoittaa.