Humanoidirobotteja esiteltiin Kantonissa marraskuussa. / AFP / LEHTIKUVA / JADE GAO

Kiinan teollisuudella on salainen ase

  • Julkaistu 25.11.2025 | 15:26
  • Päivitetty 25.11.2025 | 15:26
  • Kiina
Robotiikan ja tekoälyn uskotaan tukevan paikallisten yritysten kilpailukykyä.
Kiinassa valtio ja yksityinen sektori ovat investoineet miljardeja euroja robotiikan kehittämiseksi maan teollisuudessa. Siitä toivotaan tukea tilanteessa, jossa tariffit ja kohoavat kustannukset uhkaavat Kiinan talouskasvua ja kotimaista tuotantoa.

Sama koskee tekoälyn soveltamista. Eräs vaatealan yhtiö kertoo lyhentäneensä tuotekehitysaikaa 70 prosentilla tekoälyn avulla. Konttisatamissa käytetään itseohjautuvia ajoneuvoja, minkä lisäksi pesukoneita tuotetaan tekoälyyn nojaavan ”tehdasaivon” johdolla.

Terästeollisuuden Baosteel ilmoitti kuluvan vuoden aikana löytäneensä yli 120 käyttötarkoitusta tekoälylle. Tavoitteena on laajentaa sen soveltamista tuhanteen työprosessiin.

Wall Street Journalin haastattelemat yritysjohtajat vertaavat tulevaisuuden tehtaita eläviin organismeihin, jotka pystyvät ajattelemaan ja toimimaan yhä itsenäisemmin. Tämä eroaa perinteisestä tehdasautomatiikasta, jossa tiettyjä toimenpiteitä on ohjelmoitu etukäteen.

Niin sanotuissa ”pimeissä tehtaissa” ei tarvita edes lamppuja ihmisille.

Kiinan kommunistipuolueen johdossa on kasvavaa huolta maan talousnäkymistä ja pienenevästä väestöpohjasta. Nuorempi sukupolvi ei innostu tehdastyöstä, minkä lisäksi maailmalla on laajaa vastarintaa Kiinasta tulevalle tavaravyörylle.

Kiinassa asennettiin viime vuonna 295 000 teollisuuden robottia eli lähes yhdeksän kertaa enemmän kuin Yhdysvalloissa. Käytössä olevia robotteja oli yli kaksi miljoonaa kappaletta.

