Kiinan syntyvyys romahti

Kiinan väestö kutistui tuoreiden tilastojen perusteella jo neljättä vuotta peräkkäin. Lapsia syntyi 7,92 miljoonaa, kun luku oli vielä vuonna 2024 9,54 miljoonaa.
Vuoteen 1949 ulottuvissa tilastoissa syntymien määrä oli pienempi kuin kertaakaan aiemmin.
Kiinan väkiluku laski viime vuoden lopulla 1,405 miljardiin ihmiseen. Vuotta aiemmin lukema oli 1,408 miljardia. Kiinassa kirjattiin kuolemia 11,31 miljoonaa kappaletta vuonna 2025.
Wall Street Journalin mukaan jyrkän pudotuksen taustalla oli tavanomaista suurempi syntyvyys vuonna 2024, joka oli lohikäärmeen vuosi. Se katsotaan kiinalaisessa kulttuurissa suotuisaksi ajaksi avioliitolle ja lastenhankinnalle.
Syntyneiden määrä on silti laskenut tasaisesti vuodesta 2017 lähtien, ja vuodesta 2022 alkaen kuolemia on ollut suurempi määrä.
Pekingin yhden lapsen politiikka lopetettiin vuosikymmenien jälkeen vuonna 2015. Se on johtanut talousnäkymiä uhkaavaan ikääntyvään väestöpyramidiin.
Kiinan hallitus on yrittänyt vauhdittaa syntyvyyttä uusilla aloitteilla, kuten suuremmilla tuilla lastenhoitoon. Väestötutkijoiden mukaan tällaiset toimet tuskin pystyvät pysäyttämään väkiluvun vähenemistä.
Kiinassa työikäinen väestö ei myöskään kasva maahanmuuton avulla, sillä sen määrä on lähellä nollaa.
Kiinan talouskasvu oli viime vuonna alhaisempi kuin vuosikymmeniin kuluttajien vähäisen rahankäytön ja kiinteistösektorin velkakriisin vuoksi.