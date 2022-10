Kiinan salaisia poliisiasemia ei ole havaittu Suomessa

Suomessa ei toistaiseksi ole tehty havaintoja Kiinan salaisista poliisiasemista, Suojelupoliisista kerrotaan Verkkouutisille.

Kiina on perustanut useita salaisia poliisilaitoksia eri puolille Eurooppaa. Suomea lähin salainen kiinalainen poliisiasema on tiettävästi Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Laitosten tarkoituksena on tehostaa Kiinan harjoittamaa laitonta tiedustelutoimintaa muissa maissa. Kiinan salaisia poliisiasemia hyödynnetään myös viranomaisten rikostutkinnassa ja Kiinassa etsintäkuulutettujen kiinniotossa.

Suojelupoliisi on tietoinen asemien olemassaolosta Euroopassa.

– Ilmiö voidaan nähdä osana Kiinan vaikuttamistoiminnan vahvistumista kansainvälisesti. Toiminnan yhtenä tavoitteena on valvoa ja kontrolloida kiinalaista diasporaa ulkomailla, Suojelupoliisin viestinnästä vastataan.

Suojelupoliisi kertoi aiemmin tällä viikolla Verkkouutisille olevansa tietoinen Kiinan harjoittamasta laittomasta tiedustelutoiminnasta Suomessa.

