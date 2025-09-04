Kiinan kommunistipuolue valvomaan ”sosiaalisesti hauraita” kansalaisia

Kiina laajentaa valtion valvontakoneistoa, jonka kohteena ovat tyytymättömät tai ”sosiaalisesti hauraaksi” luokitellut kansalaiset.

Kommunistipuolueen hankkeen kärjessä toimii Yhteiskunnan työvirasto, jonka paikallistoimistoihin haalitaan turvallisuuspalveluiden ja poliisin henkilöstöä.

Presidentti Xi Jinping viittaa yhteiskunnallisen työn retoriikalla kommunistipuolueen pyrkimykseen puuttua ongelmiin ennen niiden laajenemista uhkakuvaksi yleiselle järjestykselle. Puoluevirkailijat käyvät läpi asukkaita, jotka ovat kärsineet henkilökohtaisista tai taloudellisista takaiskuista ja lähettävät tiedot ylemmän tason virastolle kaksi kertaa kuukaudessa.

Yhtiöitä on lisäksi kehotettu tarkkailemaan tällaisia henkilöitä. Hallinto pyrkii edistämään puolueen tavoitteita ja valvomaan paikallista mielipideilmastoa mahdollisten turvallisuusuhkien varalta.

Wall Street Journalin mukaan valvontaa on lisätty maan talousongelmien vuoksi, jotka ovat kärjistyneet kiinteistökuplan puhkeamisen ja kauppasodan aiheuttaman epävarmuuden seurauksena. Kiinassa on tehty viime aikoina useita väkivaltaisia hyökkäyksiä, kuten sattumanvaraisia puukkoiskuja. Myös autoja on ajettu väkijoukkoihin.

Arvostelijoiden mukaan taustalla on Kiinan johdon tarve sosiaalisen kontrollin lisäämiseen. Riskihenkilöksi luokittelu tarkoittaa käytännössä sitä, että hallinto pitää henkilöä potentiaalisena terroristina.

Kontrollissa hyödynnetään valvontakameroita, kasvojentunnistusta, sosiaalisen median seurantaa ja data-analyysia. Tekoälyä hyödynnetään jo laajasti kiinalaisten mielipiteiden valvonnassa.