Kiinan asevoimat päässyt käsiksi EU:n rahoittamaan ”korkean riskin” tutkimukseen

Ryhmä kiinalaisia yliopistoja, joilla on sotilaallisia yhteyksiä ja jotka tunnetaan nimellä ”Kansallisen puolustuksen seitsemän poikaa”, on syvästi mukana EU:n rahoittamissa tutkimushankkeissa. On siis lähes varmaa, että Kiinan asevoimat on päässyt käsiksi eurooppalaiseen ”korkean riskin” tutkimukseen. Asiasta raportoi Politico.

EU on viimeisen vuosikymmenen aikana rahoittanut ainakin 14 hanketta 26 miljoonalla eurolla, joissa on työskennelty asiantuntijoiden mukaan ”korkean riskin” kiinalaisten yliopistojen kanssa. Näistä hankkeista kahdeksan on edelleen käynnissä. Tutkimushankkeiden aihealueet vaihtelevat hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, ilmastomallinnuksesta ja lämmitys- ja jäähdytysteknologiasta antenni- ja moottoripropulsioteknologiaan.

Kiina-asiantuntijat ovat Politicon mukaan varoittaneet, että ”Kansallisen puolustuksen seitsemän poikaa” -ryhmällä on ”tunnettuja yhteyksiä sotilastutkimukseen.” Yliopistot toimivat Kiinan teollisuus- ja tietoteknologiaministeriön alaisuudessa ja ”näyttelevät tärkeää roolia Kiinan puolustusteollisuudessa”, Kiinaan keskittyvä tiedustelualusta Datenna toteaa tuoreessa tutkimuksessaan Politicon mukaan.

Kaikki ”Seitsemän poikaa” -ryhmän jäsenet on luokiteltu ”erittäin korkeaksi” riskikumppaniksi Australian Strategic Policy Instituten ”China Defence Universities Tracker” -työkalusssa, jota yliopistot käyttävät laajalti tutkimusyhteistyöpäätöksissään.

Joidenkin Euroopan alueiden kuten Belgian Flanderin viranomaiset ovat päättäneet olla tekemättä lainkaan yhteistyötä ”Seitsemän poikaa” -ryhmän kanssa. Jotkut mukana olevat yliopistot myös tunnistivat riskin yhteistyöstä kiinalaisten yliopistojen kanssa, mutta päättivät jatkaa, koska tutkimusprojektin aihe ei ollut erityisen kiistanalainen.