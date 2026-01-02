Kiinan agentit uhkaavat romuttaa Taiwanin puolustuksen

Kiina koittaa värvätä vakoojia Taiwanin sisällä, varoittaa Telegraph.

Vuonna 2022 Taiwanin merivoimissa palvellut kersantti Chen Yimin tarvitsi epätoivoisesti rahaa. Eräänä päivänä hän huomasi lehdessä Kiinan hallitukselle työskentelevän velanperijän mainoksen. Tarjous oli houkutteleva: Luovuta sotilassalaisuuksia, saat rahaa.

Chen suostui.

Seuraavan vuoden ajan kersantti latasi ja tulosti huippusalaisia asiakirjoja sekä otti valokuvia sotilastukikohdista. Materiaalit hän lähetti ”liikekumppanilleen”. Ennen kiinnijäämistään vuonna 2023 Chen oli ehtinyt netota vakoilullaan noin 4 700 euroa.

Chen ei ole yksin. Yli sata taiwanilaista asevoimien veteraania, poliisia ja virkamiestä on viime vuosien aikana jäänyt kiinni Kiinan hyväksi vakoilusta. Sotilaita kiinnijääneistä on ollut 80 prosenttia, virkamiehiä 20 prosenttia.

Taipeissa ollaankin nyt huolissaan siitä, että Peking on vakoojien kautta päässyt käsiksi huipuusalaisiin puolustussuunnitelmiin. Hetki ei voisi olla huonompi, sillä viime aikoina Kiina on ryhtynyt valmistautumaan Taiwaniin hyökkäämiseen yhä aggressiviisemmin, järjestäen sotilasharjoituksia aivan saaren tuntumassa.

Vakoojien värväykseen on useita kanavia.

– Jos he [kiinalaiset] näkevät, että eläköityneillä upseereilla on yhteyksiä Taiwanin poliittisiin, sotilaallisiin tai diplomaattisiin järjestelmiin, he yrittävät lähestyä ja värvätä heitä, tiivistää David Hsu Taiwanin oikeusministeriön tutkintavirastosta.

Aluksi kohteelle saatetaan tarjota päivällisiä, ja värvääjän todellinen tarkoitus selviää vasta myöhemmin. Toinen tapa on lähestyä rahapulassa olevia ihmisiä maanalaisten pankkipalveluiden avulla, kuten Chenin tapauksessa.

– He etsivät sotilaita, jotka ovat talousvaikeuksissa, ja tarjoavat heille lainoja kertoen, että jos teet yhteistyötä ja hankit tiedustelutietoa, ei sinun tarvitse maksaa takaisin, Hsu selittää.

Lisäksi värväyttyjä vakoojia kehotetaan usein värväämään yhä uusia uusia vakoojia. Esimerkkinä toimii tapaus vuodelta 2023, jolloin paljastui, että eräs eläköitynyt sotilas oli värvätty Kiinan vakoojaksi. Hän oli kuitenkin jatkanut värväämistä itse, värväten Pekingin palvelukseen yhdeksän muuta sotilasta.

Sotilaissalaisuuksien vuotaminen ei tiedä Taiwanille hyvää.

Mitä enemmän Pekingissä tiedetään Taiwanin puolustuksesta, sitä heikompi on maan asevoimien pelotevaikutus, varoittaa ASPI-ajatuspajan Nathan Attrill. Hän huomauttaa, että jos Kiina tietää Taiwanin liikekannallepanoaikataulut, tutkapeitteen tai komentorakenteen, voisi se käyttää näitä tietoja hyväkseen hyökkäyksessä.

Taiwanin asevoimat on muuttanut joitain puolustussuunnitelmiaan vuotojen seurauksena. Tätä kuitenkin vaikeuttaa se, että kukaan Kiinan ulkopuolella ei tiedä, kuinka paljon tietoja on vuodettu.

Huomattavaa on myös se, että Kiina yrittää värvätä vakoojiksi myös virkamiehiä. Vakoojiksi on päätynyt ihmisiä, joilla on ollut yhteyksiä muun muassa presidentinkansliaan ja ulkoministeriöön.

Tällaisten henkilöiden värväykseen Pekingillä on yksi suosikkitapa: Kiinan agentit etsivät Kiinassa opiskelleita taiwanilaisia ja lähestyvät heitä vanhojen yliopistokontaktien kautta.

– Kun tällaiset ihmiset valmistuvat ja palaavat Taiwaniin työskennelläkseen valtiolle tai tulevat valituksi parlamenttiin tai muuhun vastaavaan asemaan, he saavat Kiinasta ohjeet kerätä tietoa politiikastamme, budjetistamme ja kaikenlaisista asioista, joita he haluavat ymmärtää paremmin, Hsu tiivistää.

Poimintoja videosisällöistämme

Taiwan yrittää kuitenkin kitkeä vakoojia kovalla kädellä. Maassa kaavaillaan uusia lakeja, jotka koventaisivat rangaistuksia vakoilusta ja Kiinan julkisesta tukemisesta.

Nähtäväksi jää, riittääkö se.

– Taiwanin kyky tunnistaa soluttautuminen on parantumassa, mutta Kiinan pyrkimysten mittakaava on edelleen valtava, Attrill harmittelee.