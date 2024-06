Kiinalainen energiayhtiö tekee äkkilähdön Venäjältä

Kiinalainen Wison New Energies, joka on vastannut venäläisen Novatekin Arctic LNG 2 -projektin moduulien rakentamisesta, on ilmoittanut vetäytymisestään Venäjältä.

– Wison New Energiesin johtokunta on päättänyt lopettaa kaikki nykyiset projektinsa Venäjällä ja välittömästi lakata toistaiseksi ottamasta vastaan uutta venäläistä liiketoimintaa, yhtiö ilmoittaa LinkedInissä julkaistussa tiedotteessaan.

Yhtiö selittää ”vaikeaa” päätöstään huolellaan sen ”strategisesta tulevaisuudesta”. Wison oli yksi Novatekin tärkeimmistä teknologiakumppaneista, joka oli mukana sen suunnittelutoiminnassa ja toimitti laitteita, materiaaleja ja komponentteja Venäjälle. Erityisesti se osallistui Arctic LNG 2:n rakennustelakan ja moduulien rakentamiseen. Yhdysvallat asetti ne pakotteiden kohteiksi toukokuun alussa.

Ranskalaisen Technipin välityksellä vuonna 2019 solmitun sopimuksen perusteella Wison laivasi moduulit Arctic LNG 2:n ensimmäiseen tuotantolinjaan ja toimitti moduuleja toiseen linjaan, jonka pitäisi käynnistyä kuluvana vuonna. Yhtiön piti rakentaa moduulit myös projektin kolmanteen linjaan, jonka pitäisi käynnistyä vuonna 2026.

High North Newsin mukaan Wisonin täytyy toimittaa ainakin neljä moduulia uusimman linjan 14 moduulista. Kaksi niistä on jo lähetetty Belokamenkaan ja kaksi muuta odottaa laivausta. Wisonin piti osallistua myös Arctic LNG 2:n yhteyteen maalle rakennettavan 1,5 gigawatin kaasuturbiinivoimalan rakentamiseen.

Wison New Energiesin tytäryhtiöllä Wison (Nantong) Heavy Industriesilla on myös sopimus Rosatomin kanssa kolmen kelluvan ydinvoimalan voimalarakennusten rakentamisesta. Niiden pitäisi tuottaa sähköä Baimsky GOK:n kaivos- ja jalostustoiminnalle Tšukotkassa Venäjän Kaukoidässä. Sopimuksen arvo on 225,8 miljoonaa dollaria.

Rakennusprojektin kohtalosta ei ole toistaiseksi annettu tietoa, mutta koska ensimmäiset kaksi rakennusta eivät ole vielä lähteneet Kiinasta, on todennäköistä, että Rosatom ei koskaan saa niitä. Siinä tapauksessa yhtiön ainoaksi toivoksi jää uuden rakentajan löytäminen Kiinasta.