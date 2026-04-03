Kiina rakentaa massiivista tukikohtaa kiistellylle merialueelle

Kiina on ryhtynyt rakentamaan keinotekoisia saaria Etelä-Kiinan merellä. Sen tarkoituksena on luoda alueelle uusi sotilastukikohta, kertoo Wall Street Journal.
Saaria rakennetaan Antelope-nimiselle koralliriutalle, joka sijaitsee suhteellisen lähellä Kiinaa. Riutta sijaitsee Paracelsaarten alueella. Saariryhmä on Kiinan hallinnassa, mutta myös Vietnam ja Taiwan ovat esittäneet aluetta koskevia aluevaatimuksia.
Saarten rakentaminen oli tauolla liki vuosikymmenen, mutta nyt Kiina on käynnistänyt projektinsa uudelleen.
– Tämä on ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun Kiina on palannut näin mittavaan ja nopeaan saarten rakentamiseen, sanoo Washingtonissa toimivan Center for Strategic and International Studies -tutkimuslaitoksen apulaisjohtaja Harrison Prétat.
Tämä projekti voi analyytikoiden mukaan varmistaa Kiinalle uuden kiitotien, lisää ohjusjärjestelmiä sekä valvontajärjestelmiä.
Lisäksi se toimisi mahdollisena varajärjestelynä nykyiselle sotilaalliselle läsnäololle alueella. Saariprojekti on jo vahvistanut Kiinan otetta merialueesta, jonka asema on ollut pitkään kiistanalainen Kiinan ja alueen muiden valtioiden välillä.
Prétatin mukaan saarten rakentaminen saattaa olla viesti niin Vietnamille kuin muillekin valtioille siitä, ettei Kiina aio katsoa sivusta muiden vahvistaessa tukikohtiaan.
Vietnamin ulkoministeriö on protestoinut Kiinan rakennustöitä. Sen mukaan kaikki ulkopuolinen toiminta Paracelsaarilla ilman Vietnamin lupaa on laitonta.
Saarten suvereniteetista ei ole olemassa kansainvälistä ratkaisua. Kiinalla kuitenkin on jo vahva ote saarista. Nykyinen rakennustyö ei siis muuta välttämättä vallitsevaa tilannetta.
Uusi sotilastukikohta voi kuitenkin aiheuttaa tulevaisuudessa ongelmia Yhdysvalloille ja sen liittolaisille mahdollisessa Taiwanin konfliktissa. Yhdysvallat on vastustanut Kiinan keinotekoisten saarten rakentamista Etelä-Kiinan merellä jo kauan.
– Se on asia, josta kaikkien kansainvälisestä oikeudesta välittävien tulisi olla huolissaan, kommentoi Yhdysvaltain merivoimien komentaja Daryl Caudle toimittajille hiljattain Australiassa. Hänen mukaansa saarten rakentaminen ei noudata kansainvälisiä merioikeuden sääntöjä.
Rakennushanke on mitä ilmeisimmin alkanut jo ennen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon sotilaallisia toimia Venezuelassa ja Iranissa.
Peking kuitenkin hyötynee siitä, että Washingtonin huomio on muualla, arvioivat asiantuntijat.
– Peking on todennäköisesti nähnyt, ettei hallinnon huomio ole erityisesti Etelä-Kiinan merellä – on epäselvää, kuinka haukkamainen linja Kiinaa kohtaan lopulta on, Prétat sanoo.