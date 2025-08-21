Kiina rajoittaa Nvidian siruja – syynä USA:n ministerin kommentit

Kiina on päättänyt rajoittaa yhdysvaltalaisen tekoälysirujen valmistajan Nvidian Kiinaan suunnattua myyntiä. Rajoitukset saivat alkunsa Yhdysvaltain kauppaministerin Howard Lutnickin sirujen vientiä koskevista kommenteista, joita Kiinan viranomaiset pitivät loukkaavina, uutisoi Financial Times.
Sääntelytoimista perillä olevien lähteiden mukaan Kiinan kyberavaruushallinto, kansallinen kehitys- ja uudistuskomissio sekä teollisuus- ja informaatioteknologiaministeriö (MIIT) ovat ryhtyneet toimiin, jotta maan kotimaiset teknologiayritykset luopuisivat hankkimasta Nvidian H20-siruja, joita käytetään Kiinassa laaja-alaisesti. Kyseessä on suora vastatoimi kauppaministeri Lutnickin kommentteihin.
– Emme myy heille parasta tavaraamme, emme toiseksi parasta tavaraamme, emme edes kolmanneksi parasta, Lutnick kommentoi siruvientiä Kiinaan CNBC:lle 15. heinäkuuta, päivä sen jälkeen, kun presidentti Donald Trumpin hallinto poisti huhtikuussa asetetut H20-sirujen vientirajoitukset.
– Kiinalaisille halutaan myydä niin paljon, että heidän kehittäjänsä tulevat riippuvaisiksi amerikkalaisesta teknologiasta, kauppaministeri lisäsi haastattelussa.
FT:n mukaan eräät Kiinan johtajista pitivät Lutnickin kommentteja ”loukkaavina”, jonka seurauksena poliittiset päättäjät ovat etsineet keinoja rajoittaa kiinalaisia teknologiayrityksiä ostamasta siruja.
Tämän seurauksena kiinalaiset teknologiayritykset ovat lykänneet tai vähentäneet merkittävästi H20-sirujen tilauksiaan, FT kertoo.
Toimet ovat olleet isku Nvidialle. Yhtiön toimitusjohtaja Jensen Huang vieraili viime kuussa Pekingissä ja sitoutui pysymään kilpailukykyisenä maassa. Yhdysvallat kieltää maailman johtavaa tekoälysirujen toimittajaa Nvidiaa myymästä tehokkaimpia sirujaan Kiinassa.
Kiinan sääntelyviranomaiset ovat viime vuosina kehottaneet lisäämään kotimaisten sirujen käyttöä, mutta esimeriksi teknologiajätit Alibaba ja ByteDance ovat väittäneet, että yhtiöiden tekoälykehitys heikentyisi ilman Nvidian siruja.
– Lutnickin puhe antaa [sääntelyviranomaisille] yhden syyn lisää tehostaa toimiaan painostaakseen teknologiayrityksiä käyttämään Kiinan omia siruja, kommentoi kiinalainen sisäpiirilähde FT:lle.
Viikko Lutnickin kommenttien jälkeen Kiinan internet-sääntelyviranomainen (CAC) antoi ohjeistuksen maan suurille teknologiayrityksille vedoten turvallisuushuoliin ja kehottaen niitä keskeyttämään Nvidian H20-sirujen uudet tilaukset.
FT:n mukaan heinäkuun 31. päivänä virasto kutsui Nvidian johtajat kuultavaksi väitettyjen ”vakavien turvallisuusongelmien” vuoksi. Lausunnossaan CAC väitti, että yhdysvaltalaiset tekoälyasiantuntijat olisivat paljastaneet, että Nvidian siruissa on paikannus, ja ne voidaan sammuttaa etänä. Nvidia on kiistänyt jyrkästi väitteen.
– Ilmassa on edelleen paljon epävarmuustekijöitä. Jatko riippuu kauppaneuvotteluista ja Yhdysvaltojen seuraavista toimista. Se, että kaikki nykyiset rajoittavat ohjeet eri sääntelyviranomaisilta ovat edelleen epävirallisia, antaa tilaa tuleville muutoksille, sisäpiirilähde kommentoi FT:lle.