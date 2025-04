Kiina otti haltuun kiistellyn saaren

Kiina on ottanut hetkellisesti haltuunsa pienen saaren kiistanalaisella Etelä-Kiinan merellä. Asiasta kirjoittaa muun muassa The Telegraph -lehti.

Kyseessä on 200 neliömetrin Tiexian Reef, joka on osa Spratly-saaria ja sijaitsee lähellä Thitu-saarta, jolla on Filippiinien sotilaskohde, jota maan kerrotaan käyttävän Kiinan liikkeiden seuraamiseen alueella.

Kiinan valtion yleisradioyhtiö CCTV julkaisi aiemmin kuvia, joissa neljä tummiin univormuihin pukeutunutta miestä pitää Kiinan lippua saarella.

CCTV:n mukaan rannikkovartiosto rantautui Sandy Cay -nimellä tunnetulle riutalle ”toimeenpannakseen suvereniteettia ja tuomiovaltaa” ja ”kerätäkseen videotodisteita Filippiinien laittomasta toiminnasta”. Median mukaan rannikkovartiosto siivosi myös muovipulloja, risuja ja muita roskia alueelta.

Kiina vaatii lähes koko Etelä-Kiinan merelle suvereniteettia ja on hylännyt kansainvälisesti esitetyt vetoomukset, joiden mukaan Kiinan vaatimuksilla ei ole laillista perustaa. Muiden maiden mukaan Kiina pyrkii toimillaan lähinnä lisäämään aggressiivisesti vaikutusvaltaansa ja laajentumaan Etelä-Kiinan merellä.

Filippiinit vastasi Kiinalle omilla kuvillaan, joissa maan sotilaat ovat rantautuneet kolmelle riutalle ja ovat ​​nostamassa kansallislippuaan samalla tavalla kuin Kiinan valokuvassa.

Valkoisen talon mukaan tiedot Kiinan toteuttamasta saaren valtaamisesta ovat ”erittäin huolestuttavia”.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja James Hewitt sanoi Financial Timesin mukaan, että ”tällaiset toimet uhkaavat alueellista vakautta ja rikkovat kansainvälistä oikeutta”.

FT:n haastattelemien filippiiniläisten viranomaislähteiden mukaan Kiinan rannikkovartiosto poistui pian kuvien ottamisen jälkeen kohteesta, eikä tällä hetkellä ole merkkejä siitä, että Kiina olisi miehittänyt pienen saaren pysyvästi.