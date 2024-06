Kiina on saavuttamassa USA:ta avaruuskilvassa

Kiina on ottamassa suuria harppauksia avaruustoiminnan saralla.

Vastikään Kiina onnistui ensimmäisenä valtiona maailmassa toimittamaan näytteen takaisin Maahan Kuun pimeältä puolelta.

Kiina saattaa uhata jopa Yhdysvaltojen asemaa avaruuden suurvaltana, mikäli maan avaruusohjelma etenee suunnitellusti, kertoo Wall Street Journal.

Molemmat valtiot suunnittelevat rakentavansa tukikohdan Kuun pinnalle.

Kiinan tavoite on rakentaa tukikohta Kuuhun vuonna 2030. Yhdysvallat on suunnitellut kuuhun palaamista jo useiden vuosien ajan, mutta suunnitelma on lykkääntynyt aina uudelleen. Tällä hetkellä maan tavoitteena on toteuttaa miehitetty lento Kuuhun vuonna 2026.

Yhdysvaltojen kaksi viimeisintä miehittämätöntä kuulentoa ovat epäonnistuneet. Kiina puolestaan on vuoden 2013 jälkeen onnistunut laskeutumaan pehmeästi Kuuhun neljä kertaa.

Arvioiden mukaan yksi Yhdysvaltojen avaruusohjelman ongelmista on yksityisen puolen toimijoiden ja Nasan huono työnjako, joka on johtanut budjettiylityksiin ja viivästyksiin.

Toisaalta myös Kiinan avaruusohjelma on kohdannut vastoinkäymisiä. Se on kuitenkin pysynyt huomattavasti tarkemmin aikataulussa Yhdysvaltojen avaruusohjelmaan verrattuna.

Kummankin valtion tavoitteena on sijoittaa tukikohta Kuun etelänavan alueelle. Siellä on paljon vesijäätä, jota voidaan hyödyntää juomaveden ohella rakettipolttoaineen valmistuksessa.

Maailmanpolitiikan jännitteet heijastuvat myös avaruuteen. Kumpikin valtio tahtoo olla ensimmäinen Kuussa estääkseen toista julistamasta alueita omakseen. Kansainvälisten sopimusten mukaan Kuuta ei kuitenkaan voi laaja-alaisesti julistaa yhdenkään valtion alueeksi.

Tämän hetken sopimustulkintojen mukaan tukikohdan ympärille voi perustaa noin sadan kilometrin suoja-alueen.

Pitkän aikavälin tavoitteena Yhdysvallat ja Kiina suunnittelevat käyttävänsä Kuun resurssien hyödyntämistä avaruustoiminnassa.