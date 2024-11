Kiina määräsi rahtialuksen omistajan tekemään yhteistyötä tutkinnassa

Itämeren kaapelirikosta epäilty Yi Peng 3 -rahtialus on ollut viimeisen vuorokauden ajan ankkuroituna Kattegatin salmeen. Sen lähellä on pyörinyt Tanskan laivaston aluksia.

– Tanskan puolustusministeriö voi vahvistaa, että olemme kiinalaisen Yi Peng 3 -aluksen lähistöllä, Tanskan asevoimien tiedottaja sanoo Telegraph-lehdelle.

Hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen sanoo Helsingin Sanomille, että Tanska vaikuttaa pysäyttäneen kaapelirikoista epäillyn aluksen. Se liikkui sunnuntaina ja maanantaina Arelionin merikaapelin ja C-Lion1-kaapelin lähellä niiden vaurioitumisen aikaan. Aluksen vauhti hidastui hetkellisesti.

Epäilyksiä on herättänyt myös se, että Yi Peng 3:n AIS-paikannusjärjestelmä kytkettiin sunnuntaina pois päällä yli kahdeksan tunnin ajaksi. Asiantuntijoiden mukaan tämä tuskin oli vahinko.

C-Lion1-kaapelin kohdalla meren syvyys on noin 50 metriä, mutta Ruotsin ja Liettuan välisen kaapelin kohdalla yli 170 metriä. Ankkurin laahaaminen näin syvällä voisi olla haastavaa.

Keskusrikospoliisi ilmoitti keskiviikkona aloittaneensa esitutkinnan Suomesta Saksaan kulkevan merikaapelin katkeamisesta esiselvityksen perusteella. Datakaapelin omistava Cinian teki tutkintapyynnön tiistaina.

Ruotsissa viranomaiset tutkivat Yi Peng 3:n toimintaa.

– Ruotsalaiset selvittävät tarkasti kiinalaisaluksen toimia, tutkimuksen yksityiskohdista tietoinen lähde sanoo Financial Times -lehdelle.

Rahtialuksen omistavan Ningbo Yipeng Shipping -yhtiön edustaja sanoo, että Kiinan hallitus on kehottanut yhtiötä tekemään yhteistyötä tutkinnassa.

Ningbo Yipeng Shippingin omistuksessa on vain kaksi alusta. Sen edustaja ei vastannut FT:n muihin kysymyksiin ja sulki luurin, koska sanoi olevansa juuri nousemassa lentokoneeseen. Kiinan Helsingin-suurlähetystö ei vastannut lehden kommenttipyyntöön. Tukholman-suurlähetystössä sanottiin, ettei heillä ole asiaa koskevia tietoja.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Matthew Miller sanoi Valkoisen talon olevan erittäin huolissaan hybridisodankäynnistä.

– Mitä tulee tähän kyseiseen välikohtaukseen, niin olemme seuranneet sitä koskevaa uutisointia. Useat maat ovat ilmoittaneet tutkivansa asiaa, joten odotamme niiden lopputulosta, Miller sanoi tiedotustilaisuudessa.

The Chinese vessel Yi Peng 3 has been chased, intercepted, and boarded by Danish Navy vessel Y311 Søløven after the Chinese vessel destroyed 2 undersea telecom cables linking Finland-Germany and Sweden-Lithuania. https://t.co/1gWQVxZ7BF pic.twitter.com/njkBHaEIVU

— Clash Report (@clashreport) November 20, 2024