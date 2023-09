Kiina lähetti yli 100 sotilaskonetta Taiwania kohti

Taiwanin puolustusministeriö kertoi maanantaiaamuna Kiinan asevoimien lähettäneen 103 sotilaslentokonetta ja yhdeksän sota-alusta Taiwanin saarta kohti viimeisen vuorokauden aikana.

Näistä kiinalaiskoneista 40 kerrotaan ylittäneen Taiwaninsalmen keskilinjan ja tunkeutuneen Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle.

Kiina pitää Taiwania maakuntanaan. Kiina on lähettänyt säännöllisesti hävittäjiä ja sota-aluksia Taiwanin ilma- ja meripuolustusalueen lähelle jo vuosien ajan. Kiina on todennut liittävänsä Taiwanin itseensä ajan myötä, vaikka operaatio vaatisi voimankäyttöä. USA on tukenut Taiwania pitkään muun muassa aseavulla, mutta ei ole virallisesti tunnustanut sitä itsenäiseksi valtioksi.

Kiina lähetti viime viikolla laivastonsa aluksia Taiwanin vesialueiden lähistölle sotaharjoituksiin, jotka järjestettiin sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Kanadan sota-alukset olivat seilanneet Taiwaninsalmen läpi.

Taiwanin puolustusministeriö kuvaili Kiinan toimia ”häirinnäksi” ja varoitti niiden voivan kärjistyä tämänhetkisessä jännittyneessä tilanteessa, kertoo uutissivusto Deutsche Welle.

– Kehotamme Pekingin viranomaisia kantamaan vastuunsa ja lopettamaan välittömästi tämänkaltaisen tuhoisan sotilaallisen toiminnan, ministeriö totesi lausunnossaan.

Kiinan puolustusministeriö ei ole kommentoinut tilannetta.

103 PLA aircraft and 9 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/YjebwioA4v

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) September 18, 2023