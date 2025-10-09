Kiina kiristää otettaan harvinaisista maametalleista

Kiina on julkistanut laajoja uusia vientirajoituksia harvinaisille maametalleille ja niihin liittyville teknologioille, uutisoi Financial Times. Taustalla on Kiinan pyrkimys suojella ja hyödyntää hallitsevaa asemaansa kriittisten mineraalien globaalissa toimitusketjussa.
Kiinan kauppaministeriön torstaina ilmoittamien rajoitusten mukaan ulkomaiset yritykset tarvitsevat Kiinan hallituksen hyväksynnän viedäkseen tuotteita, jotka sisältävät edes pieniä määriä Kiinasta peräisin olevia harvinaisia maametalleja tai jotka on valmistettu käyttämällä maan harvinaisten maametallien louhinta- ja jalostusteknologiaa.
Kiinan mukaan toimenpiteiden tarkoituksena on suojella maan kansallista turvallisuutta ja etuja sekä estää harvinaisten maametallien väärinkäyttö esimerkiksi sotilassektorilla.
Kauppaministeriö väitti, että se oli havainnut joidenkin ulkomaisten yritysten vahingoittaneen merkittävästi Kiinan turvallisuutta siirtämällä kiinalaista alkuperää olevia harvinaisten maametallien materiaaleja ja teknologiaa muille sotilaskäyttöön.
FT muistuttaa, että vientirajoitukset antavat Kiinalle uuden työkalun koko maailmanlaajuisten harvinaisten maametallien toimitusketjujen hallintaan.