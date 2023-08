Kiina julkaisi ”dokumenttisarjan” – sotilaat julistavat valmiuttaan kuolla Taiwanissa

Kiina on julkaissut kahdeksanosaisen dokumenttisarjan, jonka tarkoitus on juhlistaa maan Kansan vapautusarmeijan 96. vuosipäivää. Brittilehti The Times kertoo, että todellisuudessa sarja keskittyy propagandaan Taiwanista.

Peking pitää Taiwania omana kapinoivana provinssinaan. Maan johtaja Xi Jinping on vannonut, että saari vallataan vaikka väkivalloin vuoteen 2050 mennessä.

Sarjan ensimmäiset jaksot kertovat tuoreista sotaharjoituksista, joita saaren ympärillä järjestettiin. Niissä kuullaan myös sotilaiden kertomuksia valmiudestaan tehdä mitä vain saaren valloittamiseksi.

– Jos sota alkaisi, ja olosuhteet olisivat liian hankalia oikeaan taisteluun, käyttäisimme omia kehojamme luodaksemme turvalliset olosuhteet maihinnousujoukoillemme, eräs sotilas sanoo.

Hävittäjälentäjät puolestaan sanovat olevansa valmiita käyttämään koneitaan itsemurhaiskussa, jos heiltä loppuu ammukset kesken taisteluiden.

Sarjassa nähdään myös maihinnousuharjoituksia ja lentotukialuksen toimintaa lähellä Taiwania.

– Aikana, jolloin Kiinan sotilaallinen ja ulkopoliittinen koneisto on epävakaassa tilassa, Kiinan hallitus yrittää käyttää pakkoyhdistymistä Taiwanin kanssa keinona kohottaa asevoimien taistelutahtoa ja yhteishenkeä, taiwanilainen sota-analyytikko Su Tzy-yun arvioi sarjaa Timesille.

Hänen mukaansa propagandasarjaan täytyy kuitenkin suhtautua varovaisesti. Ylitulkintaan ei ole aihetta, sillä se aiheuttaisi vain tarpeettomia Taiwanin sisäisiä huolia.

– Kiina tuskin hyökkää Taiwaniin ennen vuotta 2030, koska maihinnousun suorittamiseen liittyvät riskit ovat edelleen liian suuret. Jos heidän yrityksensä hyökätä Taiwaniin epäonnistuu, se on poliittinen katastrofi Xille ja kommunistipuolueelle. Toistaiseksi uskon Pekingin pitäytyvän pelottelukampanjassaan, hän toteaa.